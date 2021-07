Luego de su boda con Fernanda Gómez, luna de miel, así como algunas fiestas familiares, Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió al gimnasio, para en la ciudad de San Digo para iniciar su entrenamiento.

Si bien aún no tiene un rival confirmado y se mantienen en negociaciones para medirse ante el estadounidense Caleb Plant, por la unificación absoluta de los supermedianos, ya está calentando los guantes.

El tapatío volvió a las instalaciones de Canelo Team con Eddy Reynoso y otros boxeadores que forman parte del equipo entre ellos Ryan García y su hermano Sea, a quien el púgil le dio una lección personalizada.

Durante la sesión ambos se hicieron de sparring, entre algunas risas, pero durante el clip de escasos 20 segundos, se puede ver a Sean conectar un buen golpe al ‘Canelo’, así como también recibir un impacto en el rostro.

Si bien se trataba de un entrenamiento y los dos se lo tomaron con humor, se pudieron apreciar importantes detalles técnicos de los boxeadores al contragolpe.

Sean García, se mantiene invicto luego de seis peleas, dos victorias por la vía del KO, debutó en 2017 en México ante Luis Eduardo Ochoa, a quien venció por TKO1.

