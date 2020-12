Gustavo Ayón no olvida su gran paso por el Real Madrid hace algunos años. El experimentado pívot mexicano se ofreció para volver al conjunto ‘blanco’ luego de conocerse la grave lesión del estadounidense Anthony Randolph, quien será baja por el resto de la temporada.

Randolph sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles de su pie izquierdo en el último juego del Real Madrid por la Euroliga ante Olympiacos de Grecia. Esto ha hecho encender las alarmas en el equipo español, al que le urge encontrar un remplazo de nivel para también darle descanso de minutos a una de sus figuras, Walter Tavares.

Con este panorama, el nayarita Gustavo Ayón levantó la mano y, a sus 35 años, se ofrece para volver al Real Madrid, equipo con el que tuvo un gran éxito entre los años 2014 y 2019. Tras desvincularse de los Astros de Jalisco, se encuentra libre y podría ser una opción para remplazar a Randolph.

Así lo hizo saber el propio Ayón en una reciente entrevista al programa Tirando a Fallar (esRadio). “Sería algo muy bueno. Siempre ha sido un sitio donde me he sentido muy cómodo. Las circunstancias no son agradables por cómo han sucedido pero volver a un sitio donde fui muy feliz sería de mucho agrado. Claro que me encantaría volver y tener una oportunidad allí”, deseó.

El mexicano necesita volver a su nivel si es que quiere retornar al Real Madrid, aunque revela que eso no sería problema. “Me mantengo bien y tratando de estar activo físicamente. Tengo una cancha de baloncesto y un gimnasio en el rancho donde entreno por la mañana muy temprano y luego estoy activo todo el día haciendo trabajos en el rancho. A lo mejor estoy falto de ritmo de competición, que es algo que se coge en un par de semanas, pero físicamente estoy muy bien”, contó.

¿Qué posibilidades hay de que Ayón regrese a Real Madrid?

La urgencia del Real Madrid por contratar un ala pívot/pívot hacen que la opción de Gustavo Ayón no sea descabellada. No ocuparía plaza de extracomunitario, las cuales están ocupadas por el argentino Gabriel Deck y el estadounidense Trey Thompkins, ya que obtuvo la nacionalidad española en 2018.

Tampoco lo económico sería un impedimento, ya que el mexicano prioriza lo deportivo. “Me gustaría tener una oferta en enero y cogerla. Lejos de lo que sea económicamente, se trata de mantenerse en activo, y si algún equipo apostara por mí, tengo total disposición de hacerlo”, aseguró en la entrevista.

Según el diario Marca, la opción de Ayón “parece real”, sobre todo en una zona interior que está diezmada por la lesión de Randolph y por las pocas variantes para Tavares.