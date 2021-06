El fichaje de Hirving Lozano al Real Madrid nació como una posibilidad ante la llegada de Carlo Ancelotti como nuevo técnico. Es que el italiano fue el que lo buscó para que juegue en el Napoli hace un par de temporadas y muchos deslizaron la posibilidad de que haga lo mismo en el conjunto merengue.

La situación del Chucky también podría ser un factor para llegar al Real Madrid. Es que el mexicano no descarta la posibilidad de una posible salida del Napoli, sobre todo ante los inconvenientes que ha tenido para asentarse en el equipo titular.

Sin embargo, no todo es favorable para Lozano. Según varios periodistas españoles, la situación económica del club blanco, la competencia que tendría en la posición y el hecho de que se habla más de un posible fichaje de Kylian Mbappé hacen que la llegada del Chucky luzca totalmente inviable.

Según un sondeo de ESPN Digital a periodistas españoles, resulta prácticamente imposible que Hirving Lozano pueda llegar al Real Madrid. “Lo veo muy complicado”, opinó José Palacio de la Cadena SER. “No se está planteando en ningún entorno del club, ni en ningún sitio la posible llegada del Chucky”, aseguró Juan Lorenzana, de TUDN Europa. “Me parece muy difícil que venga”, tiró Antón Meana, de la SER.

El único optimista en que haya una mínima chance de que se dé el fichaje fue Roberto Antolín. “La verdad que no sería descabellado pensarlo. Es muy del gusto de Carletto (Ancelotti)”, destacó. Aunque, también aseguró que la economía del club no favorece su llegada. “El Real Madrid hoy tiene una economía ‘de guerrillas’; es decir, no tiene mucho dinero”, añadió.

Mbappé por sobre Lozano

La prioridad hoy por hoy en el Real Madrid pasa por el fichaje de Kylian Mbappé, el cual representa una inversión millonaria de, al menos, 150 millones de euros, lo que provoca que las chances del Chucky Lozano bajen considerablemente.

Así lo ve José Padilla de periodista de Defensa Central. “Si quieren fichar a Mbappé, si quieren reforzar también la defensa en el caso de que finalmente se vaya Ramos, como todo apunta, parece difícil que el Madrid vaya a intentar fichar a Lozano por lo menos en esta temporada”, consideró.