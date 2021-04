El choque de exhibición entre Floyd Mayweather y el YouTuber convertido en boxeador, Logan Paul finalmente tiene una fecha, luego de haber sido postergado después del 20 de febrero de este años, para llevarse a cabo el próximo 5 de junio, en Showtime PPV.

A pesar de eso, tanto ‘Money’ Mayweather como ‘The Maverick’ Paul aseguraron a sus fanáticos que organizarían esta pelea en el escenario más perfecto, logrando así que los fanáticos estuvieran en la arena en grandes cantidades para verlos chocar.

Aún si una sede confirmada, el compromiso, definitivamente se realizará en una ciudad de los Estados Unidos, siendo Las Vegas, Miami, Dallas, Atlanta y Los Ángeles, las principales candidatas.

De acuerdo a información de Mike Coppinger de The Athletic, en su cuenta de Twitter dio a conocer cuál sería la posible categoría de peso en la que pelearían ante una evidente diferencia física entre ambos.

Floyd Mayweather vs Logan Paul, peleará con cada uno en diferentes categorías de peso. Mayweather, un invicto 50-0 en su carrera de boxeo profesional, no puede pesar más de 160 libras. Paul no puede pesar menos de 190 libras, por lo que irán en una división intermedia.

Además ambos aseguran que la pelea de exhibición, podría ser uno de los eventos Pago Por Ver, más vendidos de la historia de Showtime, al tratarse del regreso al cuadrilátero de un histórico del boxeo como ‘The Money’.