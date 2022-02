La Selección Mexicana tiene por delante uno de los partidos más importantes en los últimos años. Tras el último empate, como local frente a Costa Rica, el Tri dejó pasar una gran chance de acercarse al Mundial de Qatar 2022. Ahora, se jugará todo el miércoles, cuando reciba a Panamá, su más inmediato perseguidor, que se encuentra tan sólo una unidad por debajo en la tabla.

De cara al choque, Gerardo Martino ya sabe que deberá realizar dos modificaciones obligadas. Eso, sumado a los posibles cambios por bajos rendimientos, ya que el equipo demostró no ser capaz de abrir el cerrojo defensivo que propuso Costa Rica. La buena noticia es que Raúl Jiménez podría reaparecer, luego de haberse perdido los últimos dos compromisos. El delantero de Wolverhampton podría volver al once inicial en lugar de Rogelio Funes Mori, quien todavía no logra convencer con sus actuaciones.

A pesar de esto, Panamá también llega al trascendental partido con malas novedades. Pese a la importante victoria, por 3-2 frente a Jamaica, ese mismo encuentro dejó un preocupante saldo: tres defensores centrales lesionados, por lo que armar la formación no será tarea sencilla. Andrés Andrade (esguince), Harold Cumming (molestia muscular) y Azmahar Ariano (fractura de clavícula) no viajaron junto a sus compañeros para el duelo frente a México.

Andrade, futbolista que juega en la Bundesliga con el Arminia Bielefeld, es quien suele acompañar a Fidel Escobar en la zaga central. Sin embargo, salió lesionado en el primer tiempo ante Jamaica. En su lugar, ingresó el experimentado Cummings, quien más tarde tuvo que dejarle su lugar a Ariano, autor del tercer gol en la crucial victoria en condición de local. De esta manera, Roderick Miller aparece como una posible variante para la última línea.

México tiene historial favorable

Aunque las actuales Eliminatorias demuestran ser muy parejas, el Tri puede obtener un voto de confianza si mira las estadísticas, ya que nunca dejó algún punto en el camino cuando le tocó recibir a Panamá en condición de local. Asimismo, en el partido correspondiente a la primera ronda, fue empate 1-1 con goles de Rolando Blackburn y Tecatito Corona.