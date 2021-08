Playa del Carmen, 17 de agosto.- Con un torneo especial en el que participarán puros mexicanos y en que se repartirán 15,000 dólares entre los semifinalistas, se le dará al ganador la oportunidad de participar en la XV edición del torneo de golf del PGA Tour en Mayakobá.

En un comunicado, los organizadores del World Wide Technology Championship at Mayakoba, anunciaron la celebración del Mayakoba Match Play, que consistirá en tres torneos preliminares en distintas ciudades del país y una gran final en Mayakoba, a jugarse en formato Match Play.

El ganador tendrá la oportunidad de participar en la 15a edición del torneo de golf en Mayakoba se celebrará del 4 al 7 de noviembre en el campo de golf El Camaleón.

“Estamos emocionados de sumar estos eventos a nuestro exitoso programa “Road to Mayakoba” que engloba el Villa Magna Qualifier to Mayakoba y el Clasificatorio Mexicano. Ambos eventos también otorgan una exención al World Wide Technology Championship at Mayakoba,” dijo Joe Mazzeo, director de la competencia.

“Mayakoba y UNIFIN continúan comprometidos con el crecimiento del golf en México y el mundo, y muestra de ello, es que han participado 25 distintos jugadores mexicanos a lo largo de los 14 años de historia del torneo,” agregó.

“Para UNIFIN es un honor impulsar el golf mexicano a nivel internacional. Ningún otro deporte es tan fascinante y polifacético como este al ser una combinación equilibrada de talento atlético y mental, lo cual refleja a la vez los valores de nuestra empresa”, expresó Rodrigo Lebois, presidente del consorcio.