Luego de haber aprovechado las vacaciones, mismas en las que se casó, tuvo su luna de miel e incluso asistió a fiestas familiares, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresó a los entrenamientos en el gimnasio de Canelo Team en San Diego.

El púgil tapatío aún no tiene un rival confirmado, pero ya conoce la fecha para su compromiso, el próximo 18 de septiembre, en la que espera poder enfrentarse a Caleb Plant por la unificación total de los supermedianos.

Sin embargo, las negociaciones entre el estadounidense y Matchroom Boxing, parecen encontrarse en un punto muerto, pues Plant está pidiendo una bolsa de 10 millones de dólares.

No obstante Eddie Heran, encargado de negociar el combate por ‘Canelo’, sólo está dispuesto a ofrecer un máximo de 8 mdd, retrasando así la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Ante esto el boxeador mexicoamericano David Benavidez, señaló que Plant tiene miedo de enfrentar al ‘Canelo’ y por eso retrasa las negociaciones, porque sabe que no está listo para la pelea.

“Esa es la razón por la que está pidiendo 2 millones más, porque está asustado en su cabeza. Si no estás preparado y no estás listo para pelear, no la tomes. Si crees en ti y en tus habilidades, entonces toma la pelea. Toma los 8 millones o lo que sea que te quieran pagar y prueba que se equivocan”, comntó.