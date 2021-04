El polémico youtuber Jake Paul y el excampeón de artes marciales mixtas, Ben Askren, protagonizarán la gran velada de este sábado 17 de abril en el boxeo internacional. A su vez, participarán famosos cantantes como parte del espectáculo que ofrecerá la gran cartelera, a realizarse en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El boxeo mundial tendrá una jornada a puro show y peleas donde Jake Paul buscará un nuevo triunfo para su carrera como boxeador. El youtuber supo sorprender al mundo al noquear de forma brutal al exjugador de la NBA, Nate Robinson hace algunos meses.

Paul ha estado en medio de una gran polémica en los últimos días al ser acusado de agresión sexual por parte de una influencer, en un hecho ocurrido en 2019. En medio de este escándalo, el youtuber buscará volver a hacer de las suyas arriba del ring ante Askren, quien tiene su debut en los cuadriláteros tras un largo paso por las artes marciales mixtas.

La cartelera, que es producida por Triller, contará también con la presencia del excampeón mundial Regis Prograis en una de las peleas de fondo. Se enfrentará ante Ivan Redkach, recientemente venido de su suspensión por morder a un rival, en un combate pactado para las 143 libras.

En tanto, otros luchadores que se presentarán serán el excampeón Steve Cunningham se enfrenta al excampeón de la UFC, Frank Mir. Mientras que el reggaetonero Reykon se medirá ante el empresario Joe Fournier en otro combate.

La velada de Jake Paul y Ben Askren tendrá varios cantantes como parte del espectáculo. Entre las estrellas musicales que pondrán el show se encuentran Justin Bieber, Ice Cube y Snoop Dogg, entre otros.

Los tres cantantes guardan bastante relación con el mundo del box por diferentes motivos, y ahora le pondrán todo el color a lo que promete ser una noche de boxeo inolvidable.

Estados Unidos: 17.00 PT/20.00 ET por PPV (49.99 dólares)

México: 19.00 horas por ESPN y ESPN Play

Este sábado, Triller 🔥EN VIVO🔥 por #ESPNKnockOut

🥊 Jake Paul vs Ben Askren

🥊 Regis Prograis vs Ivan Redkach

🥊 Steve Cunningham vs Frank Mir

Y varios conciertos 🎶 de artistas de primer nivel

21:00 🇦🇷🇺🇾

20:00 🇨🇱🇧🇴🇻🇪🇵🇾🇩🇴

19:00 🇲🇽🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

18:00 🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷 pic.twitter.com/0uZHk1D5ij

— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 15, 2021