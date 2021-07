El manager de Conor McGregor, Audie Attar, en conjunto con Paradigm Sports, la compañía que representa a la estrella irlandesa de las Artes Marciales Mixtas, interpuso una demanda contra Manny Pacquiao, previo a su pelea contra Errol Spence.

El conflicto tiene su origen desde hace varios meses, cuando los peleadores abrieron la posibilidad de enfrentarse en el ring de, aunque todo terminó por caerse de último momento.

De acuerdo con información de ESPN, la empresa Paradigm Sports tenía los derechos de las próximas dos peleas del filipino, pero ‘Pacman’ decidió arreglarse con Errol Spence Jr. a sus espaldas, sin notificarle.

Acusan a Pacquiao de no devolver el dinero

Además de l Pacquiao había recibido un anticipo de 3.3 millones de dólares y que se ha negado a devolver, por lo que la demanda podría ascender a los 8 millones, además de una orden judicial para evitar la pelea ante Errol Spence Jr.

“La demanda de Paradigm Sports en mi contra no tiene ningún mérito. Lamentablemente, esta frívola demanda tiene la intención de distraer mis preparativos para una pelea histórica. Pero no me molesta en lo más mínimo. Mis abogados están al tanto de esta demanda y están listos para presentar cargos contra Paradigm Sports”, mencionó el filipino a través de un comunicado.

¿Se cae la pelea de Pacquiao vs Errol Spence?

Hasta el momento, el equipo de trabajo del boxeador filipino descartó la posibilidad de una cancelación por la demanda de McGregor. Buscarán llegar a un arreglo, para que la función se desarrolle como estaba estipulado en las próximas semanas.