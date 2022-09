Carrera que no decepcionó. Con un virtual safety car en las vueltas finales, el Gran Premio de Países Bajos dejó un gran sabor de boca para los aficionados de la Fórmula 1, pues en las últimas vueltas se vivieron grandes rebases, mismos que dejaron a Max Verstappen en el primer lugar y, desafortunadamente, a Checo Pérez el quinto por penalización a Sainz, quien terminó en P5, pero por el castigo, terminó en octavo.

El mexicano no fue tan rápido en el circuito de Holanda, pues antes de la vuelta 30 se encontraba entre los tres primeros, de hecho, en algún momento retuvo a Hamilton para que Verstappen tomara ventaja, pero en realidad fue poco el tiempo en que el mexicano fue rápido.

Hamilton, Rusell y Sainz fueron los pilotos que pasaron al mexicano, el inglés fue con quien más batalla dio, como ya es costumbre, pues Checo Pérez fue un verdadero Ministro de Defensa, pero Lewis estaba volando al principio de la carrera y pasó con gran ritmo al de Guadalajara.

MAX VERSTAPPEN WINS AT ZANDVOORT!!!

What an incredible race that was! 😵

Russell takes second place with Leclerc finishing third#DutchGP #F1 pic.twitter.com/NO0f0nJjss

— Formula 1 (@F1) September 4, 2022