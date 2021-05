Después de la pelea que ganó Saúl Álvarez a Billy Joe Saunders, para quitarle el título Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, el cual se une al par de títulos que ya ostentaba el mexicano -en busca de la unificación-, los ecos empezaron a sonar en el entorno del ‘Canelo Team’.

Una de esas reacciones llegó de Caleb Plant, quien aparece como el próximo rival del tapatío en esa búsqueda por conseguir los cuatro cinturones de la división. El estadounidense tiene en su poder el de la Federación Internacional de Boxeo.

Plant, sin embargo, ha complicado las negociaciones en las últimas horas, debido a que buscará llevarse una cifra estratosférica para aceptar un combate ante el considerado mejor ‘libra por libra’ del mundo.

¿Cuánto pide Caleb Plant para pelear con ‘Canelo’ Álvarez?

“La cifra son 10 millones (de dólares), eso suena bien o algo alrededor de eso”, comentó Plant en una entrevista con ‘Seconds Out’ sobre lo que merece ganar contra Canelo, argumentando que ofrecerá un mejor espectáculo que sus anteriores rivales.

“Lo que sé hacer mejor es pelear, así que no quiero obtener algo menos de lo que se que en realidad valgo. No estoy ajeno al tema de las negociaciones, pero lo que mejor hago es boxear. Ahí no me pueden decir nada”, dijo.

De acuerdo con los últimos reportes oficiales, publicados en medios estadounidenses, Billy Joe Saunders -el más reciente retador del mexicano- se llevó una bolsa de alrededor de 8 millones de dólares por su pelea con Canelo.

No obstante, Plant consideró que su nivel y el arraigo que tiene entre los aficionados al boxeo no es comparable con la que hasta entonces podían presumir Saunders o Callum Smith, las primeras víctimas de Álvarez.

“No creo que me esté poniendo un precio demasiado alto”, apuntó. “Es una pelea que quiero hacer y la que confío ganar. Cuando se trata de pelear en los Estados Unidos, sé que no tengo una base de fans mayor que Canelo, pero seguro que sí más que Callum y Billy. Le daré más audiencia de lo que le dieron esos dos”, concluyó.

Ambas partes se encuentran en negociaciones, sin que exista, por ahora, un acuerdo formal. Se estima que el combate puede darse el fin de semana del 15 de septiembre, como parte de los festejos por el Grito de Independencia en México.