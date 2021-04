A poco del final del Gran Premio de Doha, Jeremy Alcoba perdió el control y chocó con John McPhee

El Gran Premio de Doha de Moto3 quedó eclipsado por una desafortunada acción. A poco para la finalización de la carrera, se produjo un accidente que desencadenó en una pelea a golpes de puño entre dos de los pilotos.

Tanto Jeremy Alcoba como John McPhee se encontraban en el grupo de cabeza durante la vuelta 15, pero a la altura de la curva 1 ambos terminaron fuera de pista. El español calculó mal una frenada y tocó la rueda del vehículo de Darrym Binder, lo que lo desestabilizó. Con su moto golpeó en la cabeza al deportista británico.

Tras levantarse, el oriundo de Oban no ocultó su fastidio con su colega y, sin mediar ninguna palabra, se abalanzó para pelear e incluso lanzó algunos golpes de puño y una patada. El de Tortosa no se quedó atrás y contestó los ataques.

Por supuesto que esta acción no pasó desapercibida por las autoridades. El panel de comisarios de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo), compuesto por Freddie Spencer, Bill Cumbow y Andrés Somolinos, decidió sancionar a los deportistas involucrados.

McPhee y Alcoba tendrán que pagar 1000 euros de multa y saldrán desde el pitlane (calle de boxes) en la carrera del Gran Premio de Portugal que se celebrará el próximo 18 de abril por “realizar una acción que va en contra de los intereses del deporte”. La diferencia es que el piloto de Gresini deberá aguardar unos 5 segundos desde que se apague el semáforo, mientras que el de Petronas esperará 10 segundos.

“Me dejé llevar por mis emociones en Qatar, al ser tirado por segunda semana consecutiva por culpa del error de otro piloto. Debo pedir disculpas por mi conducta, no reaccioné bien ante el incidente. Es un deporte lleno de adrenalina, con un peligro inherente evidente; que la moto de un competidor golpee mi cabeza desencadenó una respuesta fuera de lo normal y me gustaría pedir disculpas a los aficionados, a mi equipo, a Petronas y a nuestros patrocinadores. Acepto la penalización y seguiré adelante en Portimao centrado en la tarea que tengo entre manos”, expresó John McPhee mediante un comunicado.

El español Alcoba, por su parte, tuvo otro punto de vista sobre lo acontecido: “Como bien sabréis, cuando quedaban 4 vueltas me fui al suelo. No tengo claro si ha sido mi culpa, porque igual quería defender una buena 2a posición, o que el piloto que tenía justo delante me ha frenado muy fuerte cerrando mi puerta. Entonces caí y por mala suerte otro piloto se ha comido (literalmente) mi moto. El caso es que para la próxima carrera, aparte de la rabia que me ha hecho caer en esta bonita carrera, es que estoy sancionado con salir de Pitlane + 5”. Todo porque el otro piloto pensó que lo había tirado. Vino hacia mí, me empujó y me dio una patada en 🥚🥚. Pero bueno, intentaremos aprender de los errores y trabajaremos para ganar”.