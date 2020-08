Hace unos años, cuando Nicolás Castillo pertenecía a los Pumas, tuvo un conflicto con Miguel Herrera, estratega del América. Tras el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2018, donde Las Águilas vencieron a los Pumas en el Estadio Azteca, Castillo gritó: “Piojo, que te entreguen la copa”, en plena conferencia de prensa azulcrema. Años más tarde, el propio atacante andino revela el porqué realizó tal acción.

“Cuando llegué a Pumas el rival a vencer que me decían, era el América. Yo doy la vida por el equipo en el que estoy y me daba lo mismo con quien me tenía que pelear por defender a mis compañeros, a mi técnico, al presidente, al que me llevó, entonces yo en ese momento me peleaba con todos los equipos por defender a Pumas“, mencionó en entrevista con Jessica Coch.

Para Castillo, dicha frase representa un ejemplo de entrega hacia los colores del equipo que defendía. En ese momento, Nico se debía a Pumas y de hecho, ese encuentro fue el último que disputó con los universitarios antes de partir al Benfica de Portugal y de regresar a México con el América.

“El salir a un país diferente y el estar en otro equipo es parte tu trabajo. Yo voy a defender a muerte mi trabajo porque para eso me pagan, porque de eso vivo, porque es mi pasión y yo lo que quiero es ganar y ganar con el equipo que estoy”.

A pesar de lo anterior, Nicolás Castillo dejó claro que él es de un solo equipo: Universidad Católica de Chile.

“Yo soy de un equipo, yo soy de Católica, es el equipo donde yo me crié, donde nací, de donde son mis amigos”, finalizó.