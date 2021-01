Por último señaló su molestia por no haber sido tomado en cuenta para pelear en contra de Caleb Plant, en lugar de Truax, a quien se medirá a finales de este mes.

“No entiendo por qué no le dieron al ex campeón del CMB, Benavidez, esa pelea. Esa es la pelea que todos quieren ver. ¿David Benavidez vs. Caleb Plant no es mejor que la pelea de Caleb Plant vs. Caleb Truax?”, apuntó.