Javier “Chicharito” Hernández ofreció disculpas a los aficionados después del bajo rendimiento que ha mostrado en el Galaxy de Los Angeles.

A través de las redes sociales, el atacante mexicano escribió un mensaje en el acepta que no está en su mejor nivel pero que trabajará para devolver con resultados la confianza que pusieron en el desde su llegada a la MLS.

“Sé que no he estado en mi mejor nivel. Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí. Sé perfectamente lo que LA Galaxy representa y entiendo la responsabilidad que tengo con nuestra afición, los angelinos, la directiva y mis compañeros. Así que aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que las cosas cambien”.

“Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí, pero sobre todo conmigo mismo y créanme: no voy a fallar. Gracias por seguir confiando en mí”, se puede leer en el mensaje.