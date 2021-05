Desde la ruptura contractual entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Óscar de la Hoya y DAZN, para después declararse como agente libre, el púgil tapatío ha dado fuertes declaraciones sobre el promotor.

En algunas de ellas ha hablado sobre su egoísmo, problemas con el alcohol, así como diferentes actitudes del Golden Boy con los boxeadores de su promotora.

Pero a una semana de la victoria de Álvarez sobre Billy Joe Saunders para consagrarse campeón unificado de los supermedianos, de la Hoya respondió a las críticas del jalisciense.

Además le recriminó no haberle dado crédito por las peleas en las que lo promovió para llegar donde ahora se encuentra, en la cima del boxeo mundial.

Incluso señaló que cuando ‘Canelo’ formaba parte de Golden Boy Promotions, percibía el triple de ganancias de lo que recibe actualmente como agente libre junto con Matchroom Boxing.

“No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo. Hizo 15 millones en esta pelea y yo le estaba ofreciendo 45, imagínense nada más”, aseguró.