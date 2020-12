Uno de los árbitros que pitó el partido entre las Chivas y América de la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX dio positivo a COVID-19. Este es uno de los cuatro nazarenos que están descartados para la fase final de la Liguilla por estar contagiados con la enfermedad.

Esto lo dio a conocer la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por medio de un comunicado de prensa este martes. “Dando cumplimiento al protocolo de prevención, la Comisión de Árbitros continúa con la realización de pruebas COVID-19 a los árbitros”, reza el documento.

“En los recientes exámenes se detectó que Fernando Guerrero, Alberto Morín Méndez, Andrés Hernández Delgado y Oscar Mejía resultaron positivos, son asintomáticos y siguiendo el protocolo, se mantendrán aislados y no podrán participar de las fases finales del Torneo Guard1anes 2020”, finaliza el texto de la Comisión.

De acuerdo con el informe arbitral, Alberto Morín fue el silbante que estuvo en el clásico nacional en el Estadio Azteca este sábado. Fue uno de los abanderados en el partido en el que también estuvieron Jorge Antonio Pérez Durán, Eduardo Galván y Miguel Ángel Hernández.

Vale recordar que después del encuentro, el Rebaño Sagrado también presentó un jugador con coronavirus. Esto lo informó el club este lunes en un comunicado y, de acuerdo con la prensa local, el contagiado fue el volante Isaac Brizuela.

A su vez, Morín Méndez fue el único de los cuatro contagiados que pitó en los primeros partidos de la Liguilla. Fernando Guerrero lo hizo en el repechaje (Monterrey vs Puebla), mientras que Óscar Mejía y Andrés Hernández lo hicieron en la última jornada del campeonato regular (FC Juárez vs América y Querétaro vs Tijuana respectivamente).

La Comisión de Arbitraje también dio a conocer quiénes serán los jueces de los enfrentamientos entre Chivas y León, así como en entre Cruz Azul y Pumas. Estos serán los silbantes que pondrán orden para los encuentros de ida en las dos series de semifinal. El partido de ida entre rojiblancos y esmeraldas será este miércoles 2 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Akron y la transmisión televisiva estará a cargo de la plataforma Chivas TV, así como las cadenas TUDN y TV Azteca.

El partido de ida entre celestes y auriazules será este jueves 3 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Azteca y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TUDN.

Las designaciones para los enfrentamientos de vuelta serán dadas a conocer el próximo viernes 4 de diciembre. De acuerdo con TUDN, los candidatos para ser los jueces centrales son Jorge Pérez Durán y César Ramos.

En el primer duelo estará como el árbitro central Marco Antonio Ortiz. Sus abanderados serán Michel Alejandro Morales y Karen Díaz , mientras que Erick Yair Miranda estará la banda del Estadio Akron como el auxiliar.

En cambio, Jorge Isaac Rojas será la máxima autoridad en el Estadio Azteca. José Ibrahim Martínez y Jorge Antonio Sánchez serán los abanderados, mientras que Eduardo Galván será el cuarto árbitro.