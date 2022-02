El Super Bowl LVI comienza el domingo a las 17:30 horas de la Ciudad de México, con los Cincinnati Bengals enfrentando a Los Angeles Rams. Los dos equipos emergieron cada uno de los sembrados número 4 de su conferencia después de ganar sus respectivas divisiones. El enfrentamiento representa la primera vez desde 2003 que los equipos participantes ingresan con cero o un título combinado de Super Bowl, y los dos mariscales de campo, Matthew Stafford y Joe Burrow, están tratando de ganar su primer Trofeo Vince Lombardi en sus postemporadas de debut con su equipos.

Nuestro equipo de la NFL tiene todo lo que siempre quisiste saber sobre Rams-Bengals, incluidos analisis de cada equipo, predicciones audaces y selecciones de juegos. También brindamos consejos de apuestas de nuestros expertos de ESPN Chalk, desgloses de planes de juego de nuestros analistas y estadísticas detalladas de nuestro equipo de Estadísticas e Información de ESPN. Analizamos a los dos mariscales de campo, los entrenadores en jefe, los novatos clave y también algunos factores X. Incluso tenemos una vista previa de los árbitros, el espectáculo de medio tiempo, el informe de lesiones y los principales candidatos al MVP del Super Bowl.

Cuándo: Domingo 13 de febrero a las 17:30 CDMX

Dónde: SoFi Stadium, Inglewood, California.

Equipos: Rams | Bengals

Cuando piensas en un enfrentamiento clásico del Super Bowl, piensas en dos equipos que han dominado la competencia y avanzan desenfrenados en los playoffs. Este no es ese enfrentamiento. Ambos equipos iban a la zaga en sus respectivos juegos de campeonato de conferencia cuando comenzó el último cuarto. Los Bengals necesitaban una remontada dramática y una espectacular autodestrucción de los Chiefs para avanzar. Los Rams desperdiciaron una ventaja de 24 puntos en la ronda divisional contra los Bucs y necesitaron que el profundo de los 49ers, Jaquiski Tartt, lanzara una intercepción para impulsar su victoria sobre los 49ers.

Y, sin embargo, estos equipos están aquí porque sus estrellas protagonizaron buenas actuaciones. Cooper Kupp y Ja’Marr Chase hicieron grandes atrapadas para establecer goles de campo ganadores del juego. Jessie Bates III comenzó el juego de la ronda divisional contra los Titans con una intercepción y envió a la ofensiva de los Chiefs a la banca durante el invierno al crear otra. Aaron Donald terminó la carrera de Jimmy Garoppolo en los 49ers con la presión de forzar una selección. Joe Burrow esquivó una captura segura para luchar por un primer intento crítico. Estos equipos tienen armas en ambos lados de la pelota que pueden decidir los juegos por sí solos. El equipo que detenga más de esas estrellas gana este juego. — Bill Barnwell, escritor senior de la NFL

Qué revela el Football Power Index (FPI) de ESPN

El FPI de ESPN predice una victoria de los Rams en el 66,3% de sus simulaciones por un promedio de 5,6 puntos.

Nuestra calificación de emparejamiento califica el Rams vs. Bengals como 74.7 en una escala de 1 a 100.

Los Rams fueron el número 6 en FPI esta temporada, mientras que los Bengals fueron el número 15.

En la pretemporada, los Rams tenían un 10,7% de posibilidades de llegar al Super Bowl por FPI, pero los Bengals tenían 0,4% de posibilidades.

Lo que está en juego

Los Rams están tratando de escribir el final perfecto para su guion de Hollywood: ganar un Super Bowl en su estadio después de hacer un esfuerzo total. Van por el segundo campeonato en la historia de la franquicia (1999) y el primero desde que regresaron a Los Ángeles en 2016, donde todavía está tratando de ganarse a una base de fanáticos que le ha costado creer en el proyecto. Sería la redención para el entrenador Sean McVay, quien ha lamentado algunos de los errores que cometió en la derrota del equipo ante New England en el Super Bowl LIII, y le daría a Aaron Donald lo único que le falta a su currículum. Dado lo mucho que los Rams hipotecaron su futuro para ganar esta temporada, esta será probablemente su mejor oportunidad de ganar un Super Bowl en mucho tiempo. — Brady Henderson, reportero de los Seahawks (cubriendo a los Rams)

Cincinnati ha perdido en sus dos viajes anteriores al Super Bowl: derrotas ante los 49ers en 1982 y 1989. Si los Bengals pueden lograr otra sorpresiva victoria en la postemporada, Cincinnati se unirá a los 49ers como los únicos equipos que pasaron de lo peor en la NFL a Campeones del Super Bowl en el lapso de tres temporadas, según Elias Sports Bureau. Con un núcleo joven que incluye al mariscal de campo Joe Burrow, Cincinnati debería estar jugando por el trofeo Lombardi de manera regular. Los Bengals están en su temporada 54, que sería la mayor cantidad de cualquier franquicia antes de ganar su primer campeonato en la historia de la NFL, según Elias. — Ben Baby, reportero de los Bengals

Estadísticas clave

Según las métricas de ESPN impulsadas por NFL Next Gen Stats, los Rams ocuparon el primer lugar en la tasa de victorias de pases rápidos esta temporada. Mientras tanto, los Bengals ocuparon el puesto 30 en tasa de victorias de bloqueo de pases, y ocuparon el puesto 25 en tasa de victorias de bloqueo de pases en todas las posiciones (los cinco puestos de OL, TE y RB). Y este será el tercer enfrentamiento de Super Bowl con una ofensiva capturada más de 50 veces durante la temporada regular (Bengals) y una defensa que acumuló más de 50 capturas (Rams).

El tackle defensivo de los Rams, Aaron Donald (127, primero) y el ala defensiva de los Bengals, Trey Hendrickson (107, tercero) se ubican entre los tres primeros en las primeras presiones de esta temporada, incluidos los playoffs. Hendrickson ocupó el puesto 11 en tasa de victorias de pase rápido (21,9%), y la tasa de presión de los Bengals cayó del 33% con él en el campo al 21% sin él. Donald, sin embargo, tuvo la segunda tasa más alta de victorias de pases rápidos esta temporada (26.7%), a pesar de tener dos equipos con la sexta tasa más alta en la NFL (64%). De hecho, el 23,1 % de la tasa de victorias en la carrera de pases de Donald cuando estaba en doble equipo fue la misma que la del líder de capturas T.J. Watt. Y cuando tanto Donald como el cazamariscales Von Miller están en la carrera al pasador, los Rams tienen una tasa de victorias en la carrera al pasador del 54,2% (incluidos los playoffs).

Incluyendo los playoffs, los receptores Cooper Kupp (Rams) y Ja’Marr Chase (Bengals) son los números 1 y 2 en yardas recibidas esta temporada, por lo que es la primera vez que los dos primeros en esa categoría se enfrentan en el Super Bowl. También son los únicos dos receptores con al menos 1,200 yardas recibidas fuera de los números en una temporada desde 2007. Kupp lideró la NFL en recepciones (145), yardas (1,947) y TD (16) esta temporada. Y ahora tiene un puñado de récords de playoffs de una sola temporada a su alcance. Necesita 161 yardas por recepción para superar las 546 de Larry Fitzgerald, siete recepciones para superar a Travis Kelce (31) y tres touchdowns para empatar las siete de Fitzgerald.

Un área en la que se destacó este año fue en el campo. Tuvo más recepciones (28 contra 25) y touchdowns (siete contra cinco) en rutas verticales esta temporada que en sus cuatro temporadas anteriores combinadas. Y luego está Chase, quien tuvo 81 atrapadas para 1,455 yardas y 13 TD esta temporada. Sus 279 yardas por recepción en la postemporada ya son la mayor cantidad entre los novatos en una sola postemporada, y es el único receptor novato en tener múltiples juegos de 100 yardas por recepción en una postemporada. Y al igual que Kupp, hace que el juego vertical sea una amenaza: Burrow y Chase se conectaron en 14 rutas de desvanecimiento profundo para 517 yardas y seis TD, todas las cuales fueron la mayor cantidad para un dúo en las últimas cinco temporadas.

Este es el segundo Super Bowl entre equipos que terminaron entre los últimos 10 en yardas terrestres (2008). Pero el corredor de Cincinnati, Joe Mixon, fue tercero en la liga en carreras con 1,205 yardas, y sus 16 touchdowns totales empataron a Pete Johnson por la segunda mayor cantidad en una temporada en la historia de la franquicia.

Según NFL Next Gen Stats, el profundo de los Bengals, Jessie Bates III, lidera la NFL en la tasa de “ball hawk” (26 %) desde el comienzo de la temporada pasada, incluidos los playoffs y entre los jugadores que vieron al menos 75 objetivos.

¿El esquinero de los Rams, Jalen Ramsey, seguirá a Chase? Sus índices de sombra más altos de la temporada se produjeron desde la semana 12 y han sido contra receptores de élite, pero el único caso en que Ramsey siguió a un jugador más del 60 % del tiempo fue la ronda divisional (Mike Evans, 69 %).

El receptor de los Rams, Odell Beckham Jr., viene de su única salida de recepción de 100 yardas en sus últimos 34 juegos. Sus seis touchdowns con Los Ángeles, incluidos los playoffs, están empatados en el segundo lugar por un jugador con un equipo al que se unió durante la temporada. Podría empatar a Amari Cooper (Raiders, Cowboys) en la mayor cantidad si atrapa uno el domingo.

Desde 2000, ha habido nueve intercambios que involucran múltiples selecciones de primera ronda intercambiadas por un jugador, y los Rams representan dos (Matthew Stafford y Ramsey). Son solo el segundo equipo en llegar al Super Bowl con tales jugadores (2002 Buccaneers con Keyshawn Johnson). Stafford fue el décimo mariscal de campo adquirido para múltiples selecciones de primera ronda en la era del draft común, y sus tres victorias en los playoffs son tantas como las otras nueve combinadas en ese equipo. También es el primero en llegar al Super Bowl.

Predicciones audaces

El tackle defensivo de los Rams, Aaron Donald, tendrá dos capturas, y los Rams tendrán cuatro como equipo. No hay un desajuste más evidente en este juego que el frente defensivo de Los Ángeles contra la línea ofensiva de los Bengals. Donald ocupó el segundo lugar en la liga en tasa de victorias de presión al pasador durante otra temporada típicamente dominante, y el mejor jugador defensivo del juego en algún momento se hará cargo del Super Bowl LVI para asegurarse de obtener su anillo.

El receptor de los Bengals, Tyler Boyd, tendrá siete recepciones para 60 yardas y un touchdown. El receptor de Cincinnati podría tener algunos enfrentamientos favorables con los Rams que buscan contener a los receptores externos de los Bengals. Boyd también le da a Burrow una opción rápida y confiable, ya que Cincinnati intentará lidiar con la carrera de pases de los Rams.

El corredor de los Bengals, Joe Mixon, tendrá más de 90 yardas desde la línea de golpeo y un touchdown. Seis campeones consecutivos del Super Bowl han tenido un corredor que registra esos números. Los totales terrestres de Mixon han aumentado a lo largo de los playoffs, y tiene una recepción de al menos 15 yardas en cada uno de esos juegos. Lideró a su equipo en yardas desde la línea de golpeo (115) en el Juego de Campeonato de la AFC, y en el gran juego del domingo, donde los Bengals necesitarán controlar el ritmo para mantener a la ofensiva de los Rams fuera del campo, Mixon podría volver a ser el beneficiario.

El receptor de los Bengals, Tee Higgins, será el Jugador Más Valioso del Super Bowl. Tiene una tasa de captura del 53% y tiene un promedio de 7,9 yardas por objetivo contra cobertura de hombre a hombre esta temporada, pero esos números se disparan a una tasa de captura del 72% y 10,8 yardas por objetivo contra Cobertura 2, Cobertura 3 y Cobertura 4. ¿Por qué? ¿Es eso relevante? Solo dos defensas han estado en zona con más frecuencia que Los Ángeles. Una estrella en proceso, Higgins es atacado con tanta frecuencia como Chase y ya tiene dos juegos importantes durante los playoffs. Está en posición para otro.

El duelo de mariscales de campo

Matthew Stafford, Rams

Stafford, de 34 años, pasó 12 años en Detroit antes de unirse a los Rams a través de un intercambio la pasada temporada baja, y completó el 67.2% de sus lanzamientos para 4,886 yardas y 41 pases de touchdown en su primer año en Los Ángeles . Y ahora puede unirse a Tom Brady (2020) y Trent Dilfer (2000) como los únicos mariscales de campo en ganar el Super Bowl en sus primeras temporadas con un equipo. También podría convertirse en el tercer mariscal de campo en ganar su primer Super Bowl después de al menos 10 temporadas (John Elway, Steve Young). Se destacó lanzando verticalmente esta temporada, promediando 8.4 yardas aéreas por intento y conectando 65 pases que fueron por lo menos 20 yardas. Pero también luchó con las pérdidas de balón. Podría unirse a Eli Manning como los únicos líderes en intercepciones de temporada regular en ganar el Super Bowl, luego de empatar a Trevor Lawrence con 17 esta temporada. –ESPN

Joe Burrow, Bengals

Burrow, de 25 años, tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador de fútbol en ser reclutado como el número 1 en general y ganar un Trofeo Heisman, un título nacional y un Super Bowl, y puede hacerlo todo en un lapso de tres años. Lideró la NFL en porcentaje de pases completos (70.4%) y yardas por intento (8.9) esta temporada, lo que lo convierte en el más joven en hacerlo en ambas categorías en la misma temporada. Además, su porcentaje de 10% fuera del objetivo fue el más bajo de la NFL en las últimas cinco temporadas. Y después de acertar 0 de 13 en pases lanzados más de 30 yardas campo abajo la temporada pasada, Burrow tiene 13 pases completos de este tipo esta temporada, incluidos los playoffs, y sus siete touchdowns en esos pases lo tienen empatado con Stafford por la mayor cantidad en la NFL. En total, Burrow lanzó para 4,611 yardas, 34 touchdowns y 14 intercepciones esta temporada, su primera campaña completa en la NFL después de romperse el ligamento cruzado anterior durante su temporada de novato en 2020. –ESPN

Factor X de los Rams: Andrew Whitworth

El tackle izquierdo de 40 años de los Rams viene de una temporada estelar y tendrá la tarea de acabar con el ala defensiva de los Bengals, Trey Hendrickson, quien se alinea casi exclusivamente en el lado izquierdo de la ofensiva. Hendrickson ocupó el noveno lugar en tasa de victorias de presión al pasador en el borde y es, con mucho, la mejor amenaza de presión al pasador de Cincinnati. Pero Whitworth ocupó el tercer lugar en la tasa de victorias en bloqueos de pases al tacle esta temporada y podría neutralizarlo. — Seth Walder, escritor de análisis

Factor X de los Bengals: Mike Hilton

Teniendo en cuenta que Cooper Kupp se alinea de par en par solo el 31% del tiempo cuando ejecuta una ruta, según NFL Next Gen Stats, Hilton calcula que se alineará frente al receptor estrella la mayor parte del tiempo. Los números de defensores más cercanos de Hilton fueron una bolsa mixta, ya que permitió yardas por encima del promedio por jugada de cobertura, pero también mantuvo a los oponentes en el segundo total más bajo de puntos esperados agregados entre todas las esquinas de las ranuras (incluida la postemporada). Teniendo en cuenta a quién marcará a menudo, es difícil no asumir que mucho depende del juego de Hilton. –Walder

Jugador de impacto bajo el radar: Greg Gaines

Se ha discutido a menudo que los Bengals necesitarán reducir la velocidad de los Rams. Pero mientras que Donald y Miller son los nombres familiares, Gaines causa todo tipo de alboroto y tuvo el mejor año de su carrera como cazamariscales esta temporada regular. — Field Yates, analista de la NFL

Novatos

Ernest Jones, Rams

Los primeros resultados de la clase del draft de 2021 de los Rams han sido decepcionantes, pero el jugador que ha recibido más jugadas es Jones. A pesar de sufrir una lesión en el tobillo en la Semana 16, Jones ha sido productivo en algunos momentos. La tercera ronda tuvo 61 tacleadas y dos intercepciones durante la temporada regular. — Jordan Reid, analista del draft de la NFL

Jackson Carman, Bengals

Chase era una elección demasiada obvia, así que destacaré a Carman, el guardia derecho novato de los Bengals. Tendrá una tarea enorme al tratar de mantener limpio a Burrow mientras bloquea a Donald y al resto del frente defensivo interior de los Rams. Carman, una selección de segunda ronda en 2021, jugó en los 17 juegos de esta temporada y tuvo una tasa de bloqueo de pases ganados del 87,7%. –Jordan Reid

Las apuestas del Super Bowl LVI

Los equipos que no llegan como favoritos al Super Bowl han ganado el juego en cada uno de los últimos 12 Super Bowls, incluido el año pasado, cuando los Buccaneers ganaron por 3 puntos. En la historia del Super Bowl, los favoritos tiene marca de 27-26-2 directos. Los perdedores del Super Bowl con al menos 3.5 puntos tienen marca de 6-0 contra la propagación y marca de 5-1 desde 2007. Los Bengals tenían marca de 125-1 para ganar el Super Bowl al comienzo de la temporada, lo que los convierte en el segundo equipo con marca de 100-1 o más en alcanzarlo en las últimas 40 temporadas (los St. Louis Rams de 1999 tuvieron marca de 150-1).

¿Quién jugará y quien no lo hará?

Informes de lesiones: Rams | Bengals

El entrenador Sean McVay no pintó una imagen optimista del estado de Tyler Higbee cuando dijo el lunes que no cree que el ala cerrada número uno del equipo practicara esta semana. Higbee fue catalogado como no participante toda la semana pasada debido al esguince de MCL que sufrió en el Juego de Campeonato de la NFC. El profundo Taylor Rapp, quien se perdió los tres juegos de postemporada de los Rams, parece estar en camino de regresar de la conmoción cerebral que sufrió en la Semana 18. — Henderson

El entrenador Zac Taylor mantuvo la esperanza de que el ala cerrada C.J. Uzomah pueda jugar contra los Rams. Uzomah ha estado lidiando con un esguince de MCL en la rodilla izquierda que sufrió en el Juego de Campeonato de la AFC contra Kansas City. No ha practicado, por lo que incluso si juega, podría estar disponible en una capacidad limitada. – Baby

Entrenadores

Sean McVay, Rams

McVay tiene la capacidad única de relacionarse y hacer sentir responsable a las personas. Lo que ha hecho con Von Miller, Odell Beckham Jr. y Jalen Ramsey es notable. Lograr que se comprometan es un multiplicador de fuerza y permitirá que los Rams sigan siendo competitivos en los años venideros. McVay tiene 61 victorias en su carrera (incluidos los playoffs), que es la tercera mayor cantidad de un entrenador en sus primeras cinco temporadas. Y podría superar a Mike Tomlin como el entrenador más joven en ganar un Super Bowl (36), según ESPN Stats & Information. — Mike Tannenbaum, analista de la NFL

Zac Taylor, Bengals

Taylor pasó dos temporadas como asistente de McVay. También trabajé con él en Miami, y es un solucionador de problemas inteligente que tiene un tremendo impulso y competitividad. El escenario no será demasiado grande el domingo, pero tendrá que seguir evolucionando como estratega con las batallas en las trincheras. Taylor podría ser el segundo entrenador más joven en ganar un Super Bowl (38), según ESPN Stats & Information. – Tannenbaum

Cómo llegaron aquí los Rams y Bengals

Los Rams tuvieron marca de 12-5 esta temporada y ganaron la NFC Oeste. Comenzaron el año 7-1, pero noviembre fue duro para los Rams, ya que perdieron tres duelos seguidos. Un enfrentamiento de la Semana 13 con los Jaguars los volvió a encaminar y firmaron una racha de cinco victorias consecutivas, incluida una grande sobre el principal enemigo de la división, Arizona. En los playoffs, los Rams derrotaron a los Cardinals por tercera vez, 34-11 en la ronda de comodines. Una victoria de 30-27 sobre los Buccaneers en la ronda divisional los llevó al campeonato de la NFC, donde vencieron a los 49ers en tiempo extra, 20-17. Ahora buscan unirse a los Buccaneers de la temporada pasada como los únicos equipos en ganar un Super Bowl en su estadio, y podrían convertirse en la tercera franquicia (Raiders, Colts) en ganar Super Bowls en varias ciudades después de ganar uno en 1999 cuando aún estaban en St. Luis –ESPN

Los Bengals 10-7 fueron campeones de la AFC Norte. Cincinnati llegó a su descanso de la Semana 10 con marca de 5-4, pero su récord de 6-1 (incluidos los playoffs) desde la Semana 15 empató a los Bengals con los Rams por el mejor récord de la NFL en ese lapso. Eso incluye una impresionante temporada de dos juegos después de Navidad en la que vencieron a los Ravens y Chiefs con 971 yardas aéreas de Burrow. Según Elias Sports Bureau, Cincinnati tiene cinco victorias esta temporada en las que los puntos ganadores del juego llegaron en la jugada final, incluidos los playoffs, empatados en la segunda mayor cantidad de victorias de este tipo en una temporada desde la fusión de 1970. Los Bengals vieron tiempo extra cuatro veces, y las tres victorias de postemporada han sido juegos de una anotación. Cincinnati venció a los Raiders 26-19 en la ronda de comodines, superó a los Titans 19-16 en la ronda divisional y remontó para vencer a los Chiefs 27-24 en el campeonato de la AFC. –ESPN

Qué debes saber sobre el arbitraje

Hay motivos para proyectar un mínimo de banderas en este juego. Los Bengals y los Rams cometieron la menor y la tercera menor cantidad de penalizaciones, respectivamente, durante la temporada regular. En seis juegos de postemporada, los equipos han sido marcados un total de 31 veces. Y el equipo del árbitro Ron Torbert arrojó la cuarta menor cantidad de banderas (12.3 por juego), y su equipo mixto arrojó 10 banderas en el juego de la ronda divisional entre los 49ers y los Packers. Sin embargo, los árbitros son en su mayoría responsables de maltratar al pasador y las llamadas de retención ofensiva, y Torbert terminó la temporada regular empatado en el cuarto lugar con mayor cantidad de banderas de pasador (11) y el quinto lugar con mayor cantidad de banderas por retención ofensiva (56). — Kevin Seifert, escritor nacional de la NFL.

¿Quién protagonizará el espectáculo de medio tiempo?

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar se presentarán en el show de medio tiempo del Super Bowl LVI.