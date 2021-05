Club América quiere dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes de cara al próximo Torneo Apertura 2021, donde buscará ser más protagonista y llegar a instancias decisivas del certamen. Por eso, prepara un verdadero bombazo al buscar a una joven figura argentina de la Major League Soccer (MLS).

El elenco dirigido por Santiago Solari no tiene más excusas para lograr el título en el próximo torneo, por lo que busca las mejores alternativas para renovar una plantilla, que podría sufrir varias salidas. El objetivo de la directiva ‘azulcrema’ es sacar dinero por algunos futbolistas y eliminar contratos.

Entre los nombres que busca deshacerse América buscará sacar algún rédito económico por el colombiano Nicolás Benedetti, quien fue uno de los involucrados en la fiesta con mujeres que desató un escándalo y una sanción económica por violar el protocolo sanitario de la Liga MX. Lo mismo podría ocurrir con Roger Martínez, mientras que Sergio Díaz no será renovado, por lo también saldrá.

Así, serán tres extranjeros que se irían del América, que prepara el terreno para buscar el fichaje de un jugador argentino, figura de la MLS. Se trata de Ezequiel Barco, mediocampista ofensivo del Atlanta United, quien ya había sido buscado en su momento cuando Miguel Herrera era el entrenador, según reporta el diario Récord.

El propio Barco había reconocido hace un tiempo que el club americanista buscó sus servicios. “América fue uno de los equipos que me buscó, pero yo estoy muy contento en el Atlanta y me quiero quedar aquí para finalizar la temporada. Mi nombre sonó mucho, pero yo dejé claro que me quería quedar y ya después de que se terminara mi contrato podríamos definir lo que sigue para mi futuro”, aseguró.

¿Quién es Ezequiel Barco y de cuánto es su cláusula?

Barco es un futbolista argentino de 22 años con contrato vigente con el Atlanta United de la MLS hasta diciembre de 2022. Llegó a la franquicia de Georgia en enero de 2018 a cambio de 15 millones de dólares limpios, proveniente del Club Atlético Independiente de Avellaneda.

Es un mediocampista ofensiva de buen juego, técnica, rápido y que también puede jugar como extremo, sobre todo por la banda izquierda. Actualmente está lesionado, sin fecha de regreso. Recientemente, fue convocado por la Selección Argentina Olímpica para una serie de amistosos previos a los Juegos Olímpicos.

Según varios medios estadounidenses, tiene una cláusula de salida cercana a los 30 millones de dólares, una cifra que parece bastante difícil de igualar para el mercado mexicano. Además de América, hay equipos europeos que pretenden su servicio como por ejemplo el Sporting de Lisboa.

Será difícil que las ‘Águilas’ puedan concretar su fichaje, pero en caso de hacerlo, se quedarán con una auténtica joya que puede darles muchas alegrías.