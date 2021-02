Cristiano Ronaldo es una de las principales estrellas de la marca estadounidense de ropa deportiva Nike, a quien le han diseñado algunos botines personalizados.

Sin embargo, ahora al delantero de la Juventus le prepararon algo para usar fuera del campo de juego con unos nuevos sneakers Air Force One, así lo dio a conocer el goleador en sus redes sociales.

Con la reconocida silueta de la leyenda del baloncesto Michael Jordan, los nuevos tenis de Cristiano Ronaldo saldrán a la venta el próximo 22 de febrero, así lo anunció Nike en sus sitió oficial.

En el clásico color blanco de los sneakers Jordan, cuenta con algunos detalles en color dorado, así como detalles al interior de la icónica palomita de la marca deportiva.

Estor formarán parte de la colección Air Force One y tendrán un costo de unos 117 dólares, es decir unos 2 mil 400 pesos mexicanos.

Thank you for the endless love and support! To celebrate my birthday month, my gift back to you is the opportunity to customize your own CR7 AF1 with #NikeByYou.⭐

Launching Monday, February 22, but you can start designing NOW: https://t.co/ahCFbRixof

#CR7byYou #TeamNike pic.twitter.com/OAYW1y7dym

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2021