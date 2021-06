Mesut Ozil se ha convertido en uno de los propietarios del Necaxa y, en una reciente publicación en redes sociales, presumió cuál será la unión que tenga con el conjunto de los Rayos e invita al público en redes sociales a convertirse en socios del equipo de Liga MX.

A través de un par de mensajes en su cuenta de Twitter, Ozil explica en qué consiste su participación como propietario del Necaxa y cómo esto también le permitirá a otras personas poder sumarse.

“Muy emocionado de ser parte del grupo de propietarios de @ClubNecaxa ¡¡Y aún más emocionado por el NFT único en su tipo que estamos ofreciendo!! ¡Puedes ser dueño de una parte del equipo conmigo!”, escribió el alemán.

Y agregó en otra publicación: “Primera vez en deportes profesionales: ¡este NFT le dará una participación real del 1% en el equipo! ¿¿Quién está adentro?? ¡¡Seamos socios!!”.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 1, 2021