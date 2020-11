La pandemia parece no dejar libre al Puebla de La Franja, pues previo a su duelo de repesca de este domingo en contra de los Rayados del Monterrey, la directiva confirmó dos casos positivos por covid-19 en la plantilla de jugadores, los que se mantienen ya en aislamiento.

Por medio de un breve comunicado de prensa, el alto mando blanquiazul reveló que ambos futbolistas no presentan síntomas, sin embargo de acuerdo al protocolo sanitario se les aisló y atendió como dictan las normas, a fin de evitar la propagación de la enfermedad al interior del conjunto angelopolitano.

Como acostumbra el club, no se dieron a conocer las identidades de los afectados, por lo que no será hasta que se revele la convocatoria de jugadores convocados que se podrán obtener conclusiones, recordando que el caso del delantero uruguayo, Christian Tabó, no será considerado por la suspensión a la que se hizo acreedor por acumulación de tarjetas amarillas.

Los contagios por coronavirus no son novedad en el campamento poblano, que al igual que la mayoría de los equipos participantes del torneo, se han visto afectados por la pandemia, que una vez más los golpea previo a un importante encuentro, donde sólo la victoria es válida para los contendientes en el terreno de acción.