Julio César Chávez ha estado envuelto en polémica en múltiples ocasiones, lo hizo como boxeador y ahora como comentarista deportivo.

En semanas recientes hizo declaraciones que han dado de qué hablar, como aquella en la que elogió al Canelo Álvarez argumentando que podía ser el mejor de la historia, lo que agradó a uno de sus hijos.

“No creo que mi papá haya querido de hijo al Canelo porque, para empezar, a mi papá le gustan los hombres que pierdan o ganen, pero son hombres y no le gusta nunca llevar ventaja en nada”, dijo Julio César Chávez Jr. al respecto.

Pero las cosas no terminaron ahí.

En junio de este año, el boxeador de 59 años tuvo una pelea de exhibición contra Héctor Camacho Jr. y el Canelo Álvarez lo acompañó en el cuadrilátero, un hecho que le costaría muy caro al Emperador Azteca.

“Ahorita no me hablan (mis hijos), están enojados porque subí al Canelo ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido”, contó El César en plática con Yordi Rosado.