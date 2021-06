El ex campeón mundial de peso mediano, Billy Joe Saunders, consideró la idea de poner fin a su carrera, luego de su reciente caída ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y la operación a la que fue sometido por una fractura en el hueso orbital y pómulo, producto de un severo uper en el octavo round.

Saunders, que terminó viendo doble por unos segundos debido a los golpes de ‘Canelo’, confesó en una entrevista con TalkSport que, a sus 31 años, no descarta irse del boxeo y que sólo una pelea atractiva lo hará considerar la vuelta.

Asimismo, reconoció que el nivel del mexicano es digno de los mejores boxeadores del mundo y recalcó que no fue decisión suya parar la pelea, sino que su esquina, al ver cómo tenía la lesión, desestimó la posibilidad de seguir para el noveno round.

“Al final del día, tengo 31 años, si no quisiera trabajar de nuevo y quisiera relajarme podría hacerlo. Dediqué mucho tiempo al boxeo y he pagado mis deudas. Este deporte ha sido muy bueno conmigo”, empezó diciendo el británico, antes de dar a conocer la decisión definitiva que ronda su cabeza.

“Tengo 31 años, no me han castigado, no me han golpeado fuerte ni tengo muerte cerebral, puedo hilar las oraciones, así que tengo que valorar mis opciones (…). Todo dependerá de si existe la pelea correcta”, agregó.