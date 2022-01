Después de la diferente información que circuló sobre Erik Lira y Cruz Azul, los Pumas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) confirmaron la baja de Lira. El Club Universidad compartió la baja de su canterano y lo anunció por medio de redes sociales.

Pumas se despidió de su jugador defensivo y confirmó la primera salida de la escuadra dirigida por Andrés Lillini. De manera breve, Pumas le agradeció a Lira el trabajo que desempeñó como jugador de los universitarios a lo largo de un año en la Primera División de México.

Con una imagen del futbolista y un breve mensaje, el equipo felino se despidió del jugador de 21 años.

Integrantes de Pumas como Efraín Velarde, Washington Corozo y Juan Ignacio Dinenno se despidieron del futbolista en redes sociales, cada uno le extendió buenos deseos en su nueva etapa como jugador de Cruz Azul.

Por su parte, el futbolista le respondió a los del Pedregal, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una historia temporal en la que redactó “Los llevaré siempre en el corazón”. También compartió un emotivo mensaje a la institución universitaria pues Erik Lira empezó su formación deportiva profesional en las fuerzas básicas de Pumitas desde niño, incluso fue balonero de los partidos de Pumas.

El ahora futbolista de la Noria publicó un emotivo video en el que recapituló los momentos más destacados de su carrera hasta el último juego que vivió con los de la UNAM. Recordó las enseñanzas que le dejó el haberse formado en Ciudad Universitaria y apuntó que las llevará por siempre.

“Más de 10 años en mi casa, PUMAS. Tres torneos, una semifinal y una final, me cuesta mucho despedirme de amigos, staff, afición, directiva y me hace un nudo en la garganta dejarlos. Gracias por las bases que me dieron; por la esencia, los valores y la formación que me dejan porque la voy a llevar por siempre. Estoy infinitamente agradecido con la vida, mi familia y toda la gente que ha estado para formar parte de lo que soy, me llevo las mejores experiencias y los mejores recuerdos de este club”.