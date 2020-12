Llegó la hora de la verdad, los Pumas y el León comenzarán la serie para definir el título del torneo Guardianes 2020.

Después de 17 jornadas, tras una reclasificación, cuartos de final y semifinales, sólo quedan dos clubes con vida.

El número uno, el León, el líder, el que mejor juega, se verá las caras contra el número dos, la revelación, los Pumas.

El primero y el segundo de la fase regular buscan la octava estrella en su escudo. Nunca más parejo. Es hora de demostrar que ninguno de los dos equipos le tiene miedo al éxito.

La serie se abre en la casa de los auriazules, el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde los dirigidos por Andrés Lillini fueron más que infranqueables, pues no perdieron un partido en la fase regular y tampoco durante la Liguilla.

León es el gran favorito, no sólo por lo que ha hecho en este torneo, sino también por lo que arrastra de certámenes anteriores, aunque el defensa Fernando Navarro se hace de la vista gorda: “Si la prensa nos pone como favoritos, no estamos ni enterados; vemos a Pumas como un rival igual que nosotros, al que será difícil vencer”.

El club de la capital del país no se hace pequeño, está dispuesto a vender cara la lucha por el trofeo, a pesar de que al inicio del torneo Guardianes 2020 nadie creía en ellos. “Hemos callado bocas, pero eso no nos parece importante. Pumas se ha caracterizado por no tener tanto dinero para reforzarse, siempre ha sido así, y era complicado que el entrenador [Míchel] se fuera a una semana del inicio del torneo, pero lo importante fue quien se quedó”, subraya el volante Andrés Iniestra.

El uno contra el dos, nunca más pareja la final. Así están los clubes: sin miedo al éxito.