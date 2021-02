El tenista español quedó eliminado del Abierto de Australia en cuartos de final tras perder contra Stéfanos Tsitsipás

Rafa Nadal se acalambró en la conferencia de prensa

El Abierto de Australia es el torneo del Grand Slam que menos sonríe a Rafa Nadal, apenas tiene un título, y este miércoles fue eliminado en cuartos de final ante Stéfanos Tsitsipás por 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5. Como si la derrota no hubiese sido suficientemente dolorosa, en la conferencia de prensa posterior al partido el español sufrió un calambre que lo obligó a retirarse de manera anticipada de la sala.

El tenista estaba analizando su actuación en el quinto set cuando sintió un tirón en su pierna, no pudo evitar el gesto de dolor en su rostro y se marchó ante la sorpresa de los presentes. Tiempo después regresó, ya recuperado, para continuar con la rueda: “Me han preguntado si estaba bien preparado y se ha demostrado que no. Físicamente me ha faltado un poco más de preparación, desgraciadamente. He sufrido un tirón y después de tantos memes que hubo con lo de Nueva York, he decidido salir pitando, me ha dolido bastante más, pero supongo que habré evitado algo”.

Nadal hizo referencia así a lo ocurrido en 2011, durante un diálogo con los periodistas en el US Open en el que padeció un calambre similar y se quedó varios minutos en su silla estirando con gestos de dolor ante la mirada de los presentes. Aquella escena se viralizó y generó una ola de memes que hasta el día de hoy siguen circulando en las redes.

Con respecto a su desempeño en Melbourne, señaló: “Cada uno tiene lo que se merece. He tenido lo que merecía en mi carrera y, aquí en Australia, he tenido mis opciones, pero no he sabido aprovecharlas. Eso es todo. No merecía más”.

Además de la final ganada en 2009, el europeo fue subcampeón en el Abierto de Australia en cuatro ocasiones (2012, 2014, 2017, 2019). El año pasado cayó en cuartos ante el austríaco Dominic Thiem y esta vez desaprovechó una ventaja de dos sets para terminar perdiendo ante el griego Stefanos Tsitsipas

“Juego contra los mejores tenistas del mundo, así que hay que esperar que tengan un nivel muy alto y estar preparado para todo”, comentó. Además, se negó a culpar de su derrota a sus recientes problemas físicos en la espalda, que le perturbaron desde su llegada en enero a Australia: “Él jugó bien. Yo tengo que regresar a los entrenamientos para ser mejor”, .

“Antes de llegar (a Australia) estaba en muy buena forma, pero no tuve suerte con lo que me pasó durante veinte días (dolores dorsales que le impidieron entrenar y jugar en competición antes del Abierto de Australia). He estado luchando para poder jugar y recuperar mi nivel. Pero hoy no fue suficiente. No estuve lejos, pero así es el tenis”, constató.

La pandemia del Covid-19 obligó a los tenistas a someterse a cuarentenas más o menos estrictas a su llegada a Australia. El martes, Novak Djokovic estimó que el número de jugadores lesionados en este arranque de temporada tenía que ver en muchos casos con esas restricciones y confinamientos.

Nadal propuso proteger el ranking de los jugadores para que se no sientan obligados a jugar todos los torneos: “Salvo error, no hay torneos en los que estemos obligados a pasar por una cuarentena en los próximos meses. Tenemos probablemente que encontrar una forma de proteger las clasificaciones de los jugadores, para no obligarles a jugar sin parar. Eso lo pienso al 100%, esta situación es muy complicada para algunos jugadores, dependiendo de sus países de origen”, explicó.

Esta fue la tercera vez en su carrera que Rafa pierde un partido luego de estar dos sets a cero arriba. Previamente, Roger Federer en Miami 2005 y Fabio Fognini en el US Open 2015. Por su parte, Tsitsipás enfrentará al ruso Daniil Medvedev en semifinales.