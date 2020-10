El mexicano Raúl Jiménez seguirá con el Wolverhampton, luego de firmar una extensión de contrato hasta 2024.

“Desde el primer momento, los jugadores me cobijaron, me dieron esa confianza que tanto había buscado en un equipo en Europa y hoy que la tengo estoy muy contento y no pienso soltarla. Quiero seguir haciendo cosas importantes por este club, seguir estando en los primeros planos del equipo y del futbol mundial”, dijo.