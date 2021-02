Red Bull Racing presentó este martes su nuevo auto para la temporada 2021 de la Fórmula 1. El RB16B será el vehículo que busque frenar la hegemonía de Mercedes con Max Verstappen y la incorporación del mexicano Sergio Pérez.

La escudería austríaca dio a conocer a través de sus redes sociales las primeras imágenes del nuevo RB16B, una evolución del coche que utilizaron en la temporada 2020 que utilizó el propio Verstappen, junto al tailandés-británico Alexander Albon. Éste será el último coche con el motor Honda y esperan que sea digno de triunfar en el campeonato mundial.

La gran novedad en este monoplaza RB16B es la revisión de la zona media del coche que incluye unos bargeboards (aerodinámica) totalmente nuevos y que no se han visto en la Fórmula 1. A su vez, la carrocería que cubre al motor presenta menos joroba al auto del año pasado.

Sergio Pérez tiene la gran oportunidad de su carrera al estar en una de las escuderías candidatas al título. Con el RB16B, Pérez espera tener un coche ganador y pelear por más victorias, como la conseguida la temporada pasada en el Gran Premio de Sakhir, en Baréin.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

“Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganamos. Si no y sólo tenemos un coche lo suficientemente bueno para ser tercero, me aseguraré de que terminemos segundos”, aseguró Checo en su primera nota como piloto de Red Bull en enero.

Por lo pronto, tanto el mexicano como su compañero neerlandés Verstappen tendrán su primer contacto con el coche en las pruebas que tendrán todos los equipos y pilotos el próximo 12 de marzo en Bahréin, de cara al inicio de la temporada el próximo 28 del mismo mes en el Gran Premio de Bahréin.