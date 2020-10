Cancún, 31 de octubre.- Apenas unas horas después de la que Liga Mexicana y la propia organización de los Tigres de Quintana Roo informaron que el equipo se mantendrá en Cancún, los aficionados inundaron las redes sociales con comentarios en los que celebraron la decisión de que el club se quede, aunque igual hubo algunos reproches y también de esperanza de que regresen a la capital del país.

Tanto en las páginas oficiales de Facebook y Twitter de la organización bengalí, los aficionados expresaron su sentir, luego de semanas de incertidumbre surgidas por el anuncio de que Fernando Valenzuela Burgos, en su calidad de representante legal de la organización pidió a la Asamblea de Presidentes la petición de cambio de plaza.

En la Asamblea de Presidentes de la Liga Mexicana de Béisbol celebrada ayer en la capital del país, se dio marcha atrás y se anunció que los Tigres jugarán la temporada 2021 en Cancún.

“Sabía que no se iban a ir, ahora sí, que la gente llene el estadio, pues cuando inicie la próxima temporada la pandemia estará controlada”, “Qué bueno que no se van a ir, estoy muy feliz gracias por quedarse un año más”, “Con la noticia de que siguen en Quintana Roo me alegraron el día”, “Siempre confíe en ustedes, ahí estaremos en el estadio”, fueron algunos de los comentarios expresados por los aficionados.

También hubo algunos seguidores de antaño de los Tigres que expresaron desaliento, pues confiaban que el equipo regresaría a la capital del país.

“Los seguiremos esperando en la Ciudad de México, y mientras tanto continuaremos apoyando donde estén”, expresó un fiel seguidor capitalino.

Otro fanático comentó que ya se había resignado al cambio. “Ya lo había asimilado por lo que planeaba, verlos de vez en cuando en Mérida, de visita, o en la Ciudad de México”.

Igual no faltaron algunos reproches y cuestionamientos porque la directiva se tardó tanto en aclarar la situación y otros preguntaron por cuánto tiempo estarán los Tigres en Quintana Roo.