La temporada pasada Chivas realizó una importante inversión económica para volver a los primeros planos del futbol mexicano, con importantes refuerzos.

Para su mala fortuna esto sólo se vio reflejado llegando hasta las semifinales y en números rojos para el equipo, que se encuentra en una crisis económica a causa de la pandemia.

Ante esto, el propietario Amaury Vergara pidió por medio de sus redes sociales a los aficionados comprar camisetas para poder ayudar al club en la actual situación.

“Si te la compras (una playera), yo consigo que te la firmen, ahorita no puedo estar regalando playeras a todos; necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos”, expresó Vergara en Instagram.

La situación financiera del Guadalajara luego de firmar a jugadores como Uriel Antuna, Chicote Calderón, Alexis Peña, Canelo Angulo, entre otros, se ha complicado.

En cuanto a los cuestionamientos sobre el regreso de jugadores que pasaron por el Rebaño como Salcedo y Orbelín, prefirió no emitir ningún comentario, pues ya concluyó la ventana de transferencias.

“(Sobre) Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario de eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano”, finalizó Amaury Vergara.