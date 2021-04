Guillermo Ochoa realizó fuertes declaraciones en contra de la Concacaf luego de que América perdió 0-1 ante Olimpia la noche de este miércoles en el Estadio Azteca.

El guardameta del conjunto azulcrema generó polémica al decir que la confederación no cuida a los equipos mexicanos y que solo le interesa el tema económico.

“No cuida lo que realmente vale el futbol de los equipos mexicanos que son los que levantan el torneo. No protege al futbolista que es la materia prima”.

Los dirigidos por Pedro Troglio recibieron miles de criticas en las redes sociales porque realizaron fuertes entradas en contra de los jugadores de Santiago Solari.

Sebastián Córdova y Nicolás Benedetti fueron dos de los jugadores que más golpes recibieron; sin embargo, Jesús Antonio López fue el que resultó más dañado, pues sufrió una fractura de peroné por una imprudente barrida de Yustin Arboleda.

Por medio de un comunicado, las Águilas dieron a conocer el parte médico de su jugador e informaron que le exigirán a la Concacaf que suspendan al jugador de los Melenudos argumentando “juego violento”.

Debido a la gravedad de su lesión, se espera que el mediocampista esté alejado de las canchas durante cuatro o seis meses, por lo que se perderá lo que resta de la temporada.

Guillermo Ochoa espera que la Concacaf tome cartas en el asunto y que también sancione al árbitro Henry Bejarao, quien tuvo una polémica actuación en el Coloso de Santa Úrsula.

“Esperamos alguna disculpa porque nuestro compañero está en el hospital sufriendo y el rival que lo lesionó no se acercó a disculparse y decía que no le entró fuerte. El árbitro casi dijo que no era ni amarilla”.