Giovani dos Santos sigue sin encontrar su lugar dentro del Club América. En relación a esto, Miguel Herrera, su ex entrenador, reveló algunos detalles sobre el jugador y su imposibilidad de jugar un partido completo.

Herrera supo coincidir con Gio Dos Santos en América, pero también lo convocó a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Brasil 2014. A partir de su conocimiento sobre el mediapunta, reveló que siempre se encuentra lesionado o con alguna molestia que le impide terminar los partidos.

En una entrevista con el youtuber Master Muñoz, el Piojo revela los problemas que le ha generado Giovani Dos Santos cada vez que lo tiene en su plantilla. “Lo traigo al América. Tiene una situación de que se lesiona. No tengo que explicar, su carrera es así. Dice ‘me duele’ y ‘me duele’ y de ahí no lo sacas”, dijo.

Y contó cómo es su difícil situación para terminar los partidos: “Termina un partido 60 minutos. Me dice el doctor que está para jugar 60 minutos, al 57 empiezo a pensar en su cambio. Así lo llevé tres partidos y me dice el doc que ‘trae una molestia’. ‘¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices’. Una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, los demás está lesionado, le duele el muslo. Pues le duele y se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Si me pidió un cambio (ante Holanda) porque le quemaban los pies, le quemaban los pies”.

¿Giovani Dos Santos saldrá de América?

Dos Santos termina su contrato con el América el 30 de junio de 2021 y todo hace pensar en que no tendrá renovación. De hecho, ni siquiera está en la consideración de Santiago Solari y, ante esto, es probable que no continúe en el club luego de este certamen.

Algunos rumores en el último tiempo lo ponen en la órbita de los Rayados de Monterrey de Javier Aguirre, pero habrá que esperar a los próximos meses para saber sobre su futuro.