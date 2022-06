Tulum, 27 de julio 2022.- El día de ayer al medio día se llevó a cabo la Gran Final del torneo “Bupa Tour Championship” en el campo de Golf PGA Riviera Maya, ubicado dentro del residencial Tulum Country Club.

En un espléndido escenario y con una ronda final de 72 golpes le permitió al argentino Jesús Montenegro quedarse con el triunfo en el Bupa Tour Championship, cerrando la temporada 2021-22 del PGA TOUR Latinoamérica.

Con un acumulado de 6-bajo par 282, el jugador de 25 años superó al final de cuentas por dos golpes a su compatriota Andrés Gallegos (72) y al estadounidense Manav Shah (70). Por su parte, José de Jesús Rodríguez sacó a relucir toda su experiencia y con una ronda final de 68 golpes logró terminar en un empate por el cuarto lugar.

En esa misma ubicación terminó el estadounidense Samuel Anderson gracias a su segundo 68 de la semana en el PGA Riviera Maya. En el sexto lugar, a cuatro golpes del flamante campeón, terminaron los estadounidenses Andy Spencer (69) y Joseph Winslow (71), el brasilero Rafael Becker (70) y el venezolano Manuel Torres (71). El top-10 lo cerraron con globales individuales de 1-bajo par 287, el estadounidense Michael Perras (70), el argentino Alejandro Tosti (74) y el canadiense Myles Creighton (76).

Tras el Camarón Rodríguez, los mejores mexicanos al final de la semana fueron Armando Favela (72), Raúl Pereda (73) y Rodolfo Cazaubón (74). Estos tres jugadores finalizaron con globales de 1-sobre par 289 para ubicarse en un empate por el puesto 15.

Resultados Finales de los mexicanos

Pos. Nombre Scores T4 José de Jesús Rodríguez 74-67-76-68—285 (-3) T15 Armando Favela 75-71-71-72—289 (+1) T15 Raúl Pereda 73-74-69-73—289 (+1) T15 Rodolfo Cazaubón 72-70-73-74—289 (+1) T19 Emilio González 71-72-73-74—290 (+2) T26 José Narro 74-72-74-71—291 (+3) 55 Isidro Benítez 79-75-79-72—305 (+17) 57 Aaron Terrazas 77-81-74-80—312 (+24)

Se llevó a cabo la premiación en el hoyo 18 del PGA Riviera Maya frente a todos los invitados especiales y al son de la presencia del mariachi.

Fernando Padrón, director de golf PGA Riviera Maya, fue el encargado de dar la bienvenida a esta final a todos los invitados y autoridades presentes. Agradeció a PGA Tour LATAM, patrocinadores, jugadores, voluntarios y todo el staff que realizó un gran trabajo en este evento tan especial para el Destino, siendo sede de esta final por segunda vez consecutiva,

Jesús Montenegro recibió el trofeo de manos del Secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo el Licenciado Bernardo Cueto Riestra, quien en representación del Gobernador del Estado de Quintana Roo agradeció a todos los patrocinadores y reiteró la gran apuesta que se hace al realizar estos eventos tan importantes para Quintana Roo y para nuestro país. Reconociendo el trabajo de todos los organizadores, patrocinadores y PGA Tour LATAM por apostar por esta sede. Felicitó a los jugadores, invitando a todos a apoyar al deporte y a seguir cosechando éxitos trabajando en conjunto para este Destino.

Cabe recordar que Bupa, patrocinador principal del torneo, continuó demostrando su compromiso y apoyo al golf en la región y para la ocasión otorgó dos premios de $5,000 dólares a los dos jugadores mexicanos con mejor desempeño al final de esta primera edición de la Totalplay Cup. Los beneficiados por este bono fueron Raúl Pereda y José de Jesús Rodríguez, quienes se ubicaron en el puesto 12 y 15 respectivamente.

“Aún no caigo en cuenta de todo lo que está sucediendo. Fue una semana maravillosa para mi. Mi primera temporada completa en el Tour y la cierro con esta victoria. No puedo estar más que feliz por todo lo que me está pasando. Ahora será tiempo de descansar y de empezar a evaluar cómo enfrentar lo que viene en mi carrera”, sostuvo Jesús Montenegro, quien logró este domingo su primera victoria en condición de profesional.

Montenegro empezó la ronda final con un golpe de ventaja en el liderato que rápidamente se difuminó con bogeys consecutivos al 2 y al 3. Para ese punto Montenegro compartía el primer lugar con sus compatriotas Andrés Gallegos y Jorge Fernández Valdés. Su primer birdie del día llegó en el par-5 del hoyo 4. A partir de ahí se mantuvo haciendo pares hasta el hasta el hoyo 10 donde tuvo su mejor momento del domingo.

Luego de fallar la salida a la izquierda, Montenegro pegó un gran segundo tiro desde lo árboles dejándose un putt para birdie de cuatro metros. Sus siguientes birdies llegaron en el 12 y 14. En el 15 haría un doble-bogey pero eso no pondría en tela de juicio su victoria. Pares en los últimos tres hoyos serían más que suficientes para permitirle celebrar.

“Es increíble lo que jugué esta semana. Decir que no hice un score sobre par en toda la semana es algo que no lo puedo creer teniendo en cuenta la dificultad del campo. Todo esto es fruto de un gran trabajo que he hecho a lo largo de este tiempo. Terminar dentro de los top-10 del ranking es algo maravilloso”, sostuvo Montenegro que además de llevarse 600 puntos para la Totalplay Cup se llevó a casa un cheque por US $36,000, el premio más grande en diez años de historia de PGA TOUR Latinoamérica.

El triunfo catapultó a Montenegro del puesto 59 en la Totalplay Cup al décimo. Por su parte, Mitchell Meissner terminó el Bupa Tour Championship en un empate por el puesto 26 con un global de 3-sobre par 291. Ese resultado fue más que suficiente para permitirle levantar el trofeo de campeón de la Totalplay Cup y quedarse con los honores de Jugador del Año. Esto le permitirá tener exención completa la próxima temporada en el Korn Ferry Tour. A 151 puntos de Meissner terminó el chileno Cristóbal del Solar, mientras que Jorge Fernández Valdés, Kevin Velo y Alejandro Tosti cerraron el grupo de cinco graduados esta temporada en PGA TOUR Latinoamérica.

Así quedó el top-10 final de la Totalplay Cup

Pos. Nombre Puntos 1 Mitchell Meissner (EE. UU) 1,528 2 Cristóbal del Solar (Chile) 1,377 3 Jorge Fernández Valdés (Argentina) 1,262 4 Kevin Velo (EE. UU) 1,169 5 Alejandro Tosti (Argentina) 1,034 6 Alan Wagner (Argentina) 960 7 José Toledo (Guatemala) 922 8 Manav Shah (EE. UU) 890 9 Tommy Cocha (Argentina) 869 10 Jesús Montenegro (Argentina) 776

Fernando Padrón director de Golf de PGA Riviera Maya comentó “Para todos los que conformamos parte de PGA Riviera Maya ha sido un gran honor poder ser sede por segundo año de este magnífico evento como es la final del PGA Tour Latinoamérica, un campeonato que culmina hoy pero seguiremos realizado torneos nacionales e internacionales, teniendo el aval de la PGA, lo que nos convierte en la única instalación de golf de Latinoamérica que cumple con los estándares y coincide en los ideales de una marca tan prestigiada”

“Somos el único campo de golf en Latinoamérica al que la PGA le ha otorgado esta distinción. La infraestructura, operación, presencia en diferentes destinos, pero sobre todo la calidad de nuestros campos, el servicio y la experiencia que ofrecemos”

Como parte de la clausura, se ofreció un espléndido cóctel para todos los invitados en una magnífica carpa colocada en el hoyo 18.