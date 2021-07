Saúl Canelo Álvarez sigue en negociaciones para pelear ante Caleb Plant y, de esa manera, unificar todos los títulos del peso súper mediano y convertirse en el absoluto monarca de dicha categoría. Luego de ello, planea dar un salto directo hacia el semipesado.

El futuro del Canelo es buscar un desafío mayor en las 175 libras donde buscaría alguna pelea por título mundial ante los campeones Artur Beterbiev o Dmitry Bivol. Ese el objetivo a futuro para el peleador de Jalisco, lo que lo haría olvidar definitivamente de bajar hacia el peso mediano.

Según explicó el promotor Eddie Hearn, socio de Canelo Álvarez, el campeón del peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) quiere olvidarse para siempre del peso mediano, pese a que cuenta con grandes contendientes a los que podría enfrentar como Jermall Charlo o Gennady Golovkin.

Sin embargo, según Hearn, Álvarez no bajará más al peso mediano. “Canelo es un competidor. Le dices que esa no es la pelea a tomar, él quiere tomarla. No olvidemos que este tipo ha boxeado tres veces en siete u ocho meses, lo que para una libra por libra número uno en una pandemia es increíble. Lo que es seguro es que no va a volver a 160 libras. Nunca”, admitió en diálogo con DAZN.

A su vez, el promotor de Matchroom Boxing reconoció que Canelo podría enfrentar a otro campeón, en caso de que las negociaciones con Caleb Plant no lleguen a buen puerto. “Las instrucciones que recibí de Canelo, Álvarez y Eddy Reynoso fueron ‘queremos Caleb Plant, pero si eso no es posible para septiembre, muéstrame los campeones que podemos enfrentar’. Claramente, un movimiento hasta 175, por ahora, también está en la agenda si esa pelea indiscutible no se puede hacer”, manifestó.

De todas maneras, según contó durante el pasado fin de semana Caleb Plant, las charlas para lograr la pelea unificatoria del peso súper mediano ante Canelo van por buen camino. “Estoy seguro de que conseguiremos ese acuerdo. Todos los detalles se resolverán muy pronto”, dijo el estadounidense, por lo que la pelea es casi inminente.

¿Qué rivales no podrán enfrentarse a Canelo Álvarez?

Ante los dichos de Eddie Hearn, Canelo Álvarez deja definitivamente el peso mediano, por lo que hay varios boxeadores que deberán olvidarse de una pelea ante el mexicano o, si quieren hacerlo, subir de categoría. Estos son los casos del propio Gennady Golovkin, de Jermall Charlo y de Demetrius Andrade, entre otros.