Andy Ruiz tendrá su regreso a los cuadriláteros este sábado cuando se enfrente al mexicano-estadounidense Chris Arreola en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. De cara a la pelea, Nightmare lanzó una brutal advertencia a pocos días de la pelea.

Ruiz volverá al ring con importantes cambios con respecto a su última pelea. Tras perder ante Joshua, decidió cambiar de entrenador y se sumó al Canelo Team para estar a las órdenes de Eddy Reynoso. A partir de esto, bajó hasta más de 30 libras desde su última pelea y eso se ha reflejado en algunas imágenes que ha compartido en el último tiempo.

En su regreso, Destroyer enfrentará a Chris Arreola, un experimentado luchador de 40 años, que ha tenido algunos conflictos dentro del deporte a lo largo de su carrera, pero tiene en mente darle una lección al excampeón mundial.

Para ello, Arreola advierte a Ruiz de cara a la pelea del sábado. “Personalmente, creo que debería preocuparse más por su boxeo que por su físico. ¿A quién le importa lo que diga la gente si te ves gordo? Todo lo que importa es que ganes. Una vez fui ese tipo que había hablado de su peso. Lo único que importa es que vengas con una buena actuación. Si pudiera hacer ambas cosas, sería genial. Mi trabajo es evitar que eso suceda”, aseguró en una charla con BoxingScene.

“Es boxeo. Si no estoy listo para la velocidad de su mano, me iré a la lona. Adiós. Me voy a dormir. Siempre estoy listo para lo que venga. Velocidad de la mano. Energía. Él tiene ambos, así que tengo que estar preparado para ambos”, añadió.

Andy Ruiz no pelea desde el 7 de diciembre de 2019 cuando perdió la revancha ante Anthony Joshua en Arabia Saudita, lo que significó también la pérdida de sus títulos mundiales del peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo.

Chris Arreola, por su parte, viene de una de derrota también, pero en agosto de 2019 cuando no pudo doblegar a Adam Kownacki en un combate disputado en el Barclays Center de Brooklyn. Será su primera pelea en casi dos años.