Caleb Plant es el último escollo que tiene Saúl Álvarez en su plan de ser el campeón indiscutido de las 168 libras. El estadounidense comienza a palpitar lo que sería el combate ante el Canelo y no tiene dudas en que será el campeón.

Plant es el campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Canelo, por su parte, ya tiene el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), e irá por el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta a Billy Joe Saunders, su próximo rival el 8 de mayo.

Una victoria ante Saunders le permitirá a Álvarez estar a un paso de la unificación total de los títulos supermedianos. Caleb Plant sería el rival y no tiene problemas en una batalla para este año.

“Lo primero que debe suceder es que (Canelo) le gane a Billy Joe Saunders en mayo. Si consigue hacerlo y obtener el cinturón (OMB), podríamos pelear en septiembre para darle a los fanáticos la pelea que quieren”, comentó el estadounidense de 28 años en una entrevista con ESPN.

Respecto a la pelea ante Canelo, sentenció: “Creo que sería una noche histórica para el boxeo porque nos dejará al primer campeón indiscutido en la historia de los supermedianos y saben quién será, Caleb Plant”.

¿Qué dijo Caleb Plant sobre la pelea de Canelo y Yildirim?

Caleb Plant, por último, habló sobre la última pelea que tuvo Canelo Álvarez, donde derrotó por nocaut técnico al turco Avni Yildirim el pasado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

“Canelo hizo lo que tenía que hacer, en una noche exitosa en la que impuso su estrategia. Su rival no dio todo en el cuadrilátero, no le quitó nada al Canelo porque cuando te quedas sentado en el tercer round en tu esquina, es porque no das el ciento por ciento. Si quieres convertirte en campeón unificado y hacer historia debes darlo todo. Cumplió con su trabajo y vamos a ver qué es lo que sigue”, opinó.

Plant tuvo su última pelea en enero de 2021 donde derrotó a su compatriota Caleb Truax en decisión unánime de los jueces para retener su título supermediano de la FIB.