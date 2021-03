Saúl Álvarez no para de recibir críticas respecto a su reciente pelea frente al turco Avni Yildirim. Esta vez, el crítico fue el famoso youtuber Jake Paul, quien ha estado ligado al box con algunas peleas de exhibición importantes, y ahora ha aprovechado para atacar al Canelo.

Las críticas llegaron luego de que el propio estadounidense se mostró molesto por una acción del mexicano luego de su victoria ante Yildirim el pasado sábado. Mientras realizaba una entrevista, se le aparecieron un par de youtubers en el ring, conocidos como Lefty y Lucas Brunelle, a quienes corrió con groserías.

Esta acción le llegó a Jake Paul, ya que se tratan de dos personas que forman parte de su mundo, YouTube, y que también serían fans suyos. Por tal motivo, ha publicado un video en redes sociales en donde se dedica a maltratar a Canelo Álvarez por su decisión de no enfrentar a rivales de mayor peso.

“Han pasado muchas cosas en el mundo del boxeo en los últimos días. Siento que necesito despotricar porque algo es divertido, es gracioso, la gente me está gritando”, exclamó.

Why is jake Paul saying canelo ducking? Canelo never duck GGG, Canelo never duck Jacobs, and Canelo never duck Floyd. JAKE PAUL IS THE ONE DUCKING. This white piece of shit fought a basketball player, and now he wants to fight a UFC fighter that got KO in seconds. FIGHT BOXERS🤬 pic.twitter.com/aBbnJB7fms

— hi. (@itsnotme_guys) March 3, 2021