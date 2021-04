Es uno de los peleadores con mejor futuro proyectado y habla como experimentado. Los puños le dan la seguridad de un hombre posicionado en el mundo del boxeo como si fuera el mismísimo Saúl Álvarez, a quien quiere enfrentar y vencer, a quien respeta por ser seis años mayor que él, pero sobre todo por sus títulos y su tesón a la hora de subir al ring.

Tiene 24 años y es pupilo de Erick ‘Terrible’ Morales. Se mantiene invicto con 35 victorias, 18 de ellas por la vía rápida y recientemente subió de división tras defender hasta en cinco ocasiones su cinturó de campeón de los Súper Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Se trata de Jaime Munguía, nacido en Tijuana, Baja California, que con 24 años tiene en la mente enfrentar en algún momento al ‘Canelo’, aunque ahora se enfoca en su reaparición del próximo 24 de abril, su tercera prueba en la división de los Medianos. Será su debut en el 2021 y lo hará contra el polaco Maciej Sulecki.

Su más reciente pelea fue en octubre del año pasado, cuando venció a Tureano Johnson. Munguía quiere un cinturón en los pesos Medianos y después puede subir de peso para enfrentar a un Saúl Álvarez que de momento se enfoca en la unificación de títulos de los pesos Supermedios.

Por su récord (‘Canelo’) podría ser el mejor ‘libra por libra’, pero no hay que olvidar que existen varios peleadores que compiten por ese lugar, no sabría decir si es el mejor o no”, dijo Munguía sobre su paisano en el canal de YouTube de ‘Fino Boxing’.

Munguía no se desespera y está seguro de que la pelea contra ‘Canelo’ se dará en algún momento por ser dos de los mejores exponentes mexicanos del momento. Y lo que falta. La admiración hacia el tapatío es indudable, pero son más grandes las ganas de medirse en el ring en un futuro no tan lejano.

Yo nunca he retado a ‘Canelo’, lo respeto y admiro. Ahorita estoy en las 160 y él en las 168, pero siempre he dicho que si en algún momento estamos en el mismo peso y seguimos siendo los mejores en México, la gente pedirá esa pelea inevitablemente y es algo que se tiene que dar”, amenazó el tijuanense en ese mismo espacio.

Posible, pero complicado. Saúl Álvarez no piensa ahora en otra cosa más que en conseguir sus otros dos cinturones faltantes en sus vitrinas: el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) —en manos de Billy Joe Saunders, a quien enfrentará el 8 de mayo próximo— y el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) —el cual tiene ahora el británico Caleb Plant—.

Aunque hay otro punto que aleja la pelea: la insistente negativa del tapatío para enfrentarse a peleadores mexicanos.

Ya veremos más adelante. Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no me hace sentido”, dijo ‘Canelo’ en su momento. Pero tampoco cerró la puerta por completo: “Hay veces que es inevitable y hay que hacerlo, pero por el momento esa es mi idea”.