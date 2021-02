Julio César Chávez Jr. tuvo una polémica reaparición hace algunos días, al decir que fue él quien acabó con la carrera de Sergio Maravilla Martínez. Y el argentino reaccionó a las declaraciones del mexicano con burlas en redes sociales.

Todos recuerdan esa pelea de 2012 cuando Maravilla Martínez venció al Júnior para convertirse en nuevo campeón de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a pesar de que el mexicano logró derribarlo en ese duodécimo round. Aún así, Chávez Jr. cosechó una de las derrotas más duras de su carrera.

Tiempo después, Martínez fue brutalmente noqueado en 2014 por el puertorriqueño Miguel Cotto y eso marcó su retiro del box profesional, aunque ha regresado a lo grande con dos victorias para ir en búsqueda de algún título mundial.

Ahora, Chávez Jr. volvió a recordar dicha pelea en una nota con 12asaltos.com donde reconoció que Martínez fue superior al principio de pelea. “Los primeros rounds me pegó una chinga, me corrió para todos lados. Tardé en reaccionar. Se sintió una vibra bien especial, como que se iba a repetir la historia Chávez vs. Taylor, 23 años después”, comentó.

Y, luego, llegó el golpe del hijo de La Leyenda para el argentino. “Estuve a unos segundos de noquearlo, pero aguantó. Ya no volvió a ser el mismo, Maravilla Martínez se acabó en mi pelea”, agregó. También reconoció que quiere la revancha.

La brutal respuesta de Maravilla Martínez a Chávez Jr.

Por su parte, Sergio Martínez no dudó en reaccionar a las declaraciones de Julio César Chávez Jr. En una publicación en sus historias de Instagram, se burló del mexicano con varios emojis.

“Perdón, pero aún me río del chiste de Julio César Chávez Jr.”, afirmó además de los caritas riéndose.