Anthony Joshua realizó fuertes declaraciones en contra de Tyson Fury, con quien se supone que iba a pelear en Arabia Saudita; sin embargo, un juez dictaminó que este último tiene que enfrentar por tercera ocasión a Deontay Wilder.

Estos dos boxeadores de la categoría de los pesos completos protagonizaron una acalorada discusión en las redes sociales, pero los aficionados los quieren ver arriba de un cuadrilátero.

‘AJ’ le dijo al ‘Rey de los Gitanos’ que es un fraude y un mentiroso, pues hace unos días confirmó la pelea por medio de un live de Instagram y resulta que no podrán pelear por la unificación de la categoría de las +200 libras.

“Qué decepción. Les mentiste y manipulaste a los aficionados. Usaste mi nombre para manipular y no para pelear. Tráiganme a cualquier campeón que pueda manejar sus negocios correctamente”.

Tyson Fury explicó que no fue su culpa y le dijo a Anthony Joshua que si quería se podrían ver en estos días para arreglar sus diferencias con una pelea a “puño limpio”, en la que cada uno apostaría 20 millones de dólares

Anthony Joshua terminó al discusión burlándose de Tyson Fury, quien no pudo hacer nada en la bronca que se desató hace unos días en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los guardias de seguridad reaccionaron de forma violenta luego de que el padre de Billy Joe Saunders se saltó la barrera para ver cómo se encontraba su hijo luego de los golpes que le dio Saúl Álvarez.

You’re not about that bare knuckle life.

A barrier held you back, not even a bouncer! 🤣 https://t.co/LI6973nrK2 pic.twitter.com/HvTC4HcOcS

— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) May 19, 2021