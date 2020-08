Cancún, Quintana Roo, 16 de Agosto.- La unión hace la fuerza y en Cancún FC un aspecto que hará diferencia, además de su accionar en la cancha, será la armonía que prevalece entre sus integrantes:

“El equipo ha entrenado muy bien, es un gran equipo en todos los aspectos. Desde el primer día que nos juntamos, así ha sido. Hay un muy buen ambiente, todos muy unidos, al final de cuentas eso es lo que importa. No hay nada de que un grupito por aquí y otro grupito por allá, al contrario, somos un equipo muy sólido. Lo vamos a demostrar en los partidos” , advirtió el cancunense, Carlos Daniel Mauri Moguel. El ‘9’, quien también se desempeña como extremo-volante, expone que el torneo está a la vuelta de la esquina y esta ansiosos, pues ya quiere que inicie:

“Estamos para hacer un buen papel”, reconoció el ex jugador de la Sub 20 de Bravos de Ciudad Juárez. Después del juego que sorteó en Mérida ante Venados, no hay duda que es un rival de cuidado para el Torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión MX:

“El partido contra Mérida nos sirvió bastante para darnos una idea de lo que estamos haciendo bien y lo que nos hace falta, corregir, pues como decía, el torneo ya está encima. Insisto, haremos un buen papel, si Dios quiere así será, peleando por los primeros lugares, lo que queremos”, detalló el ariete.