¿Qué le depara el futuro a Checo? El piloto mexicano, que anunció su salida de la escudería Racing Point efectiva al término del calendario 2020, quiere encontrarse con un proyecto que le permita competir por lo más alto en la Fórmula 1 tras años de “picar piedra” en escuderías destinadas a la zona media del Mundial de Constructores.

Con el 2021 se abre un abanico de posibilidades para Sergio Pérez, quien si bien aún no tiene asiento confirmado en la F1, se sincera con el proyecto que le convencería en un segundo.

“Red Bull me convencería sin ninguna duda, es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años”, confesó en entrevista con el programa español Movistar+ F1.

“Necesito un proyecto que me motive y me convenza, que me haga levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. De las opciones posibles, todavía no hay nada que logre convencerme de eso”, añadió.

Checo será reemplazado en Racing Point por Sebastian Vettel, el tetracampeón de F1 que conquistó esos cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013 con Red Bull, pero que con Ferrari en seis años se fue en blanco