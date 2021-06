La escudería Red Bull ya tiene la misión para el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Estiria de la Fórmula Uno, donde lo primero tendrá que hacer es rebasar a Lando Norris (McLaren) y después presionar a Lewis Hamilton (Mercedes).

“Checo necesita superar a Lando rápidamente, lo que creo que puede, y luego debemos intentar presionar a Lewis para maximizar el resultado de la carrera. Una cosa es segura, será una batalla muy reñida en el frente”, dijo Christian Horner, director de Red Bull.

Sergio Pérez finalizó quinto en la calificación en el Red Bull Ring (4,318 km) de Spielberg, pero tras la aplicación del castigo a Valtteri Bottas, saldrá cuarto este domingo. Max Verstappen arrancará en la posición de honor, al lado de Norris, y en la segunda línea estarán Hamilton y el tapatío.

Los neumáticos serán factor especial. Max Verstappen probó en la Q2 con llanta media, mientras que el mexicano usó blando en la Q2, lo que la da a la escudería una diferencia estratégica entre los autos para la carrera de mañana.

Por su parte, Pérez admitió decepción la clasificación y considera que tienen una muy buena estrategia para la carrera.

“Estoy un poco decepcionado con la clasificación, especialmente la Q1, ya que creo que realmente comprometió nuestra sesión. Tuvimos que usar un segundo juego de neumáticos para la segunda carrera en la Q1, ya que no estaba totalmente satisfecho con el equilibrio en la primera carrera. Luego, en mi primera vuelta en la Q3, estaba con neumáticos usados ​​y se veía bastante bien, pero cuando pasamos al neumático nuevo fue una vuelta muy complicada”, dijo.

🗣 "We still have a very good strategy in place for tomorrow, starting on the softs. I believe we can have a good solid race." @SChecoPerez on #StyrianGP qualifying 🇦🇹👉 https://t.co/1JhOIxdrRY pic.twitter.com/T8LEz6AQGg

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 26, 2021