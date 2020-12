Cancún, 14 de diciembre.- Javier “Chuletita” Orozco, eterna promesa del Cruz Azul se convirtió en el primer refuerzo del Cancún Fc para el Torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX.

En un comunicado, se dio a conocer que el delantero sinaloense, Javier Antonio Orozco Peñuelas, mejor conocido como ‘Chuletita’, es su primer fichaje del equipo. En las primeras palabras de Javier a su llegada a la institución comentó que está contento de volver, ya que fue un semestre un poco complicado, en realidad, complicado para todos (reitera), muy difícil.

Agregó que también conoce a Alejandro Vela, y que precisamente el directivo cancunense y ‘Chaco’ empujaron mucho para que se decidiera por Cancún e incorporarse con el equipo.

“Desde el semestre pasado, cuando Christian tomó las riendas, me habló y preguntó cómo estaba físicamente, tras salir de Tampico. Fui sincero y le dije que no podía porque traía una lesión un poco fuerte. Quise rehabilitarme para estar al cien por ciento para poder competir. Al final de cuentas, esto es de caballeros y cuando uno no está bien, tienes que ser sincero, más con los amigos. Decidí venir a casa, repito, a rehabilitarme, y ahora que me vuelven a contactar, pues no lo dudé dos veces. Estoy muy contento. Sé que Christian me va a sacar todo el provecho, lo mejor de mí”, expuso.