Este fin de semana se disputarán los duelos de repechaje del Guard1anes 2021, en el cual ocho equipos buscarán un boleto a la Liguilla del futbol mexicano.

Santos vs Querétaro, León vs Toluca, Atlas vs Tigres y Pachuca vs Chivas, serán quienes en 90 minutos o desde los once pasos, intentarán entrar a la fiesta grande, donde ya se encuentran Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey.

¿Dónde ver los repechajes del Guard1anes 2021?

El partido entre Atlas y los Tigres de la UANL desde la cancha del Estadio Jalisco el sábado 8 de mayo a las 19:00 horas del centro de México, podrá ser visto por la señal de TUDN, Afizzionados, Canal 5, ESPN 2, ESPN Play y Azteca Uno.

Más tarde a las 21:15 horas, desde el Estadio TSM Corona, Santos Laguna recibirá a los Gallos de Querétaro, mismo que podrás seguir a través de las pantallas de Marca Claro (YouTube), Claro Sports, Fanatiz y FOX Sports 2.

Para el domingo 9 de mayo, León buscará mantener la esperanzas de un nuevo bicampeonato, cuando le haga los honores en el Estadio Nou Camp a los Diablos del Toluca a las 19:00 horas, duelo que podrás seguir en Marca Claro (YouTube), Claro Sports, Fanatiz y FOX Sports 2.

Cerrando los duelos de repechaje los Tuzos del Pachuca se miden a Chivas en el Estadio Hidalgo, a las 21:00 horas, mismo que podrás ver a través de Marca Claro (YouTube), Claro Sports, Fanatiz y FOX Sports 2.