Andy Ruiz sufrió más de lo pensado para llevarse la victoria ante Chris Arreola en su combate de regreso a los cuadriláteros, realizado el pasado sábado 1 de mayo en California. ‘Destroyer’ incluso casi besó la lona en una oportunidad, pero aún así se llevó un importante triunfo ante ‘The Nightmare’.

La actuación de Arreola en el Dignity Health Sports Park sorprendió a propios y extraños. Se dio el gusto de dejarle varios recuerditos a Andy Ruiz, pero no pudo sostener la intensidad de los primeros rounds y finalmente perdió la pelea. Aún así, muchos lo han destacado.

Fue en el tercer round cuando las oportunidad de Arreola de quedarse con el triunfo estuvieron a punto de concretarse, luego de que Ruiz trastabilló dos veces y logró salvarse con el final del round. Luego llegó la remontada del ‘Rocky Mexicano’, quien se llevó todos los rounds posteriores al tercero.

Para Arreola, la decisión de los jueces no fue la mejor y hasta insultó por lo que dieron las tarjetas. “¿Ganó él? Bien. Pero ya no me digas que solo iba a durar dos o tres rondas. A la mierda con eso. Voy a hacer como Dr. Dre y todos ustedes pueden chupar mi pu** pe**”, cuestionó.

Más allá de esta frase elevada de tono, Chris Arreola pidió por una revancha ante Ruiz próximamente. A sus 40 años, ha demostrado que aún tiene mucho por dar y no quiere quedarse con las ganas de ahora sí noquear a ‘Destroyer’.

Andy Ruiz responde a pedido de revancha de Arreola

Luego de las declaraciones de Arreola, Andy Ruiz no dudó en responder a la consulta de una revancha ante su compatriota. “Lo podemos hacer de nuevo. Podemos echar a correr una segunda parte”, aseguró a las cámaras de Premier Boxing Champions y FOX Sports.

De todas maneras, parece poco probable que pueda darse esta revancha en lo inmediato, a no ser que el Canelo Team y los promotores de ‘Destroyer’ consideren que deba devolver realmente los favores. La intención, según declaró Eddy Reynoso, es que Andy Ruiz vuelva a ser campeón mundial y, para ello, deberá buscar a los mejores boxeadores.