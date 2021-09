Con su gol al minuto 89, Henry Martin salvó a la Selección Mexicana de un vergonzoso resultado contra un equipo de Jamaica que tenía múltiples bajas porque las ligas en donde militan sus figuras no les permitieron hacer el viaje a la Ciudad de México por cuestiones relacionadas al Covid-19.

No obstante, el Tri mostró un pobre desempeño y no aprovechó las pocas oportunidades que tuvo frente al arco que defendía Andre Blake, de hecho, Rogelio Funes Mori y Roberto Alvarado fallaron ocasiones muy claras, de no ser por Henry eso hubiera salido muy caro.

Es por ello que la Selección recibió múltiples críticas tanto de periodistas, como de aficionados, a las que el mediocampista Edson Álvarez no dudo en responder.

Habían pasado solo unos minutos después del silbatazo final cuando el jugador del Ajax publicó una historia en Instagram junto a Luis Romo con una polémica leyenda que sorprendió a muchos.

“Hay que tener muchos huevos (sic) y coraje para jugar estos partidos, el que piensa que es fácil es porque está sentado en su casa”, escribió.

México fue el único país que consiguió los tres puntos en la ronda inaugural de la Concacaf y Edson, lejos de festejar el logro, señaló a los aficionados que respondieron furiosos en redes sociales.

¿Qué sigue para el Tri en el octagonal de la Concacaf?

A pesar del bajo rendimiento, los Aztecas comenzaron el camino al Mundial de Qatar 2022 con el pie derecho y ya encabezan la tabla del octagonal de la Concacaf.

Ahora será momento de disputar dos partidos como visitante, primero contra Costa Rica el próximo domingo 5 de septiembre y luego contra Panamá el miércoles 8 de septiembre, ambos serían sin la presencia del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino que tendría que atender un problema de salud relacionado con sus ojos.

Posteriormente, el Tri tendrá dos partidos como local, contra Canadá el 7 de octubre y contra Honduras el 10 de octubre.