Saúl Álvarez levantó la voz después de las declaraciones de su próximo rival, Billy Joe Saunder, quien aseguró que la pelea que sostendrán el próximo 8 de mayo en el AT&T Stadium, dado que el mexicano ya pactó su siguiente pelea, contra Caleb Plant, para conseguir la unificación de títulos en la división de los pesos Supermedios.

A unos días de verse las caras en el encordado, el británico fue punzante con sus aseveraciones, lo cual no pasó desapercibido en el tapatío, quien vio ese tipo de palabras como una forma de excusas por si llega a perder el cinturón que lo acredita como campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En una charla, el Canelo se fue con todo para contestarle a su oponente, y aseguró que él, mientras tanto, se enfoca en lo suyo.

Medios de Inglaterra no pueden venir, porque no los dejan. Lo demás es hablar, son excusas. Está poniendo excusas antes de tiempo. Yo a lo mío, me voy a subir a ganar el 8 de mayo, a lo que yo quiero hacer”,dijo Álvarez en entrevista con Fino Boxing.