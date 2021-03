Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, se unió este lunes a la selección de Noruega para la Fecha FIFA de marzo. A la llegada a la concentración de su seleccionado, respondió sobre los rumores de un posible fichaje al Barcelona o al Real Madrid, entre algunos de los tantos equipos que lo pretenden.

Haaland, que viene de convertir un doblete el último fin de semana, es la gran estrella joven del fútbol europeo por lo que varios grandes de Europa han puesto el ojo en su fichaje. Sin embargo, en recientes declaraciones, parece no prestarle atención a esto.

“Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso”, sentenció Haaland en su primera rueda de prensa con la selección de Noruega en Marbella, según reportó la agencia EFE de acuerdo a varios medios de aquel país. De esta manera, enfría totalmente cualquier posibilidad de contratación por parte del Barcelona o el Real Madrid, por el momento.

El delantero de apenas 20 años de edad también se manifestó sobre las comparaciones que hacen sobre él con estrellas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi debido a su gran capacidad goleadora a tan corta edad en la Champions League.

“Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi… No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo”, opinó.

Erling Haaland, con la selección de Noruega

Haaland se sumó junto a otros cuatro colegas que actúan en la Bundesliga de Alemania a la selección noruega para el primer partido de las Eliminatorias europeas al Mundial de Qatar 2022. Será este miércoles cuando visiten a Gibraltar.

El joven noruego y estos cuatro jugadores pudieron llegar a la concentración de su seleccionado luego de que las autoridades de Alemania han levantado las restricciones por las cuales los deportistas profesionales no podían salir del país ante la pandemia de coronavirus, reinante en el mundo.

Para su partido ante Gibraltar, Haaland avisa: “Saldré con la misma concentración como contra el Colonia, el Bayern de Munich o el Sevilla. Tengo que intentar hacer aquello para lo que soy bueno”.